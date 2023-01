Miss Universo, il discorso della nuova proprietaria: “È una nuova era, gestita da una donna trans per tutte le donne” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Lo scorso fine settimana è stata incoronata la nuova Miss Universo, in Louisiana, ovvero R’Bonney Gabriel, già miss USA, ma è stata Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, nuova proprietaria del concorso un tempo in mano a Donald Trump, a strappare applausi e a catalizzare l’attenzione mediatica. 3a donna trans* più ricca al mondo compra, Anne ha acquisito lo scorso ottobre The Miss Universe Organization per 20 milioni di dollari dal gigante dei media IMG.

Nel corso della sua prima premiazione, Anne JKN è salita sul palco per celebrare “una nuova era” di Miss Universo. Un discorso potentissimo, il suo, diventato virale sui social.

“Sono 70 anni che l’organizzazione Miss Universo viene gestita da uomini, ma ora il tempo è scaduto. Ora è arrivato davvero il momento per le donne di prendere l’iniziativa“.

E ha continuato: “D’ora in poi sarà gestito da donne, di proprietà di una donna trans, per tutte le donne di tutto il mondo per celebrare il potere del femminismo”.

Jakrajutatip ha detto di aver comprato Miss Universo in modo da poterlo utilizzare come piattaforma per ispirare gli altri, in particolare le donne e la comunità LGBTQ.

Ha così proseguito: “Culture diverse, inclusione sociale, uguaglianza di genere e creatività“, potrebbero essere “una forza positiva“.

Facendo riferimento al bullismo e alle molestie vissute durante l’infanzia, Jakrajutatip ha affermato di aver “scelto di non arrendersi“. Ha aggiunto: “Ho trasformato il dolore in potere e ho trasformato le lezioni di vita in saggezza“.

“Su questo palco, chiamato Miss Universo, possiamo elevare tutte le donne a sentirsi abbastanza forti, abbastanza brave, abbastanza qualificate”.

Jakrajutatip è l’amministratrice delegata del JKN Global Group con sede in Tailandia. È la prima donna nella storia del concorso a possedere Miss Universo. L’organizzazione era precedentemente di proprietà di IMG Worldwide LLC, che l’aveva acquistata dall’ex presidente transfobico Donald Trump nel 2015.

Appassionata sostenitrice dei diritti trans, Anne gestisce anche la Life Inspired for Transsexual Foundation. Nel frattempo, la nuova Miss Universo Gabriel, nata in Texas, ha detto di voler essere una “leader”. “È così importante investire negli altri, investire nella nostra comunità e utilizzare il nostro unico talento per fare la differenza”.

