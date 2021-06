New York approva il “Gender Recognition Act”

2 minuti di lettura

In occasione del decimo anniversario del “Marriage Equality Act” (il provvedimento che legalizzava i matrimoni omosessuali), il governatore dello Stato di New York, Andrew M. Cuomo, ha firmato il “Gender Recognition Act“, riconoscendo i newyorkesi transgender e non-binari nei documenti ufficiali dello Stato.

Il provvedimento introduce il simbolo “X” nelle patenti dello Stato di New York, come designazione di sesso non binario. Inoltre, la legge assicura ai newyorkesi non binari e transgender di vedere riconosciute le loro identità di genere sui documenti ufficiale e facilita le procedure burocratiche per i cambiamenti di nome e di designazione del sesso. Infine, la legislazione fornirà ai newyorkesi la possibilità di modificare i loro certificati di nascita e di utilizzare una designazione di madre, padre o genitore per la prima volta.









“Ogni newyorkese merita di essere libero dalla discriminazione e di avere un’identificazione rilasciata dallo stato e processi che li rispettino per quello che sono, riconoscano la loro identità di genere e proteggano la loro sicurezza”, ha detto il governatore Cuomo. “New York continua ad essere all’avanguardia nel garantire che le persone LGBTQ siano trattate allo stesso modo in ogni parte della legge e della società, e questa legge è un altro punto di riferimento che garantisce ai newyorkesi di potersi esprimere per quello che siamo”.

La proposta era stata approvata l’8 giugno 2021 dal Senato dello Stato con 46 voti favorevoli e 17 contrari ed è stata soltanto oggi firmata dal Governatore Cuomo.

Il senatore Brad Hoylman ha commentato: “Ogni newyorkese dovrebbe essere riconosciuto per quello che è dal suo governo. Ma oggi, rimane incredibilmente difficile per molti newyorkesi ottenere i documenti di identità di cui hanno bisogno per viaggiare, per ottenere un lavoro e anche per andare a scuola. Questa legge cambierà tutto ciò, rendendo più facile per i newyorkesi non conformi al genere, transgender, non-binari e intersessuali – compresi i minori – ottenere documenti d’identità che riflettano accuratamente la loro identità. Sono orgoglioso di vivere e rappresentare uno stato che rispetta e valorizza le esigenze di queste comunità – in particolare perché le persone queer, e soprattutto transgender, sono state attaccate negli ultimi mesi in tutto il nostro paese”.

Il membro dell’Assemblea Danny O’Donnell ha dichiarato: “Questa giornata rappresenta una pietra miliare nella nostra lotta per garantire i diritti LGBTQ. Quando sono entrato nell’Assemblea, le persone LGBTQ non potevano sposare la persona che amavano, non erano ancora protette dalla discriminazione sul posto di lavoro e rischiavano ancora la terapia di conversione. I newyorkesi potevano persino usare l’orientamento sessuale e l’espressione di genere come giustificazione legale per commettere omicidi di persone gay e trans. Nell’ultimo decennio abbiamo cambiato tutto questo. Oggi celebriamo l’amore e l’uguaglianza. Il nostro lavoro per l’uguaglianza dei diritti è lungi dall’essere finito, ma abbiamo dimostrato che l’amore è amore, che le vite trans contano, e che siamo pronti per le lotte future”.