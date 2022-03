Oscar 2022: i film candidati e dove trovarli in streaming

2 min. di lettura

Manca poco, anzi pochissimo alla big night più attesa da tutta l’industria cinematografica e non solo, l’appuntamento con la 94esima edizione degli Oscar è infatti per domenica 27 marzo. La cerimonia inizierà verso le 2:00 -ora italiana- e andrà avanti fino all’alba di lunedì 28. Torneremo a godere di una serata con l’immancabile red carpet e con le consuete premiazioni, in diretta dal Dolby Theater di Los Angeles e trasmessa live da noi su Sky Cinema Oscar, Sky Uno e TV8. Alla conduzione ci saranno Amy Schumer, Wanda Skyes e Regina Hall.

Non mancano i grandi favoriti, uno su tutti Il potere del cane diretto da Jane Campion con ben 12 nomination, seguito da Dune di Villeneuve mentre al terzo posto West Side Story di Steven Spielberg e Belfast di Kenneth Branagh con sette nomination. Per Sorrentino e il suo È stata la mano di Dio, in lizza tra i candidati come miglior film straniero, lo scontro diretto è con il giapponese e super favorito Drive my car di Ryusuke Hamaguchi.

Edizione speciale che vuole a tutti gli effetti far sentire la ripartenza e lo fa introducendo una novità: il premio del pubblico dedicato alla pellicola che ha ricevuto più apprezzamento dal grande pubblico e di fatto la più votata su Twitter. Il vincitore però dovrà accontentarsi di un annuncio durante la serata, non riceverà infatti la mitica statuetta dorata. Insomma, un premio a metà, ma queste sono le dure regole di Hollywood.

Se è vero che manca poco, è vero anche che a questo punto potete recuperare qualche film che avete dimenticato o perso dalla vostra lista ed ecco dove potete trovare tutti i candidati a miglior film disponibili in streaming.

Miglior Film

Il potere del cane su Netflix

West Side Story su Disney+

Don’t Look Up su Netflix

Dune su Now e Amazon Prime Video

La Fiera delle Illusioni su Disney+

Licorice Pizza (al cinema)

Belfast (al cinema)

Drive my car (al cinema)

I segni del cuore su Sky e Now

King Richard su Amazon Prime Video

Miglior film internazionale

Drive my car (al cinema)

È stata la mano di Dio su Netflix

Flee (al cinema)

La persona peggiore del mondo su Sky e Now

Lunana:il villaggio alla fine del mondo (prossimamente al cinema)

Altri nominati da vedere in streaming

Being the Ricardos su Amazon Prime Video

Nomination a Javier Bardem miglior attore

Tick, Tick … Boom! Su Netflix

Nomination Andrew Garfield miglior attore

Madres Paralelas su Amazon Prime video

Nomination Penélope Cruz miglior attrice protagonista

Encanto su Disney+

Nomination miglior colonna sonora

Summer of Soul su Disney+

Nomination miglior documentario

I Mitchell contro le macchine su Netflix

Nomination miglior film d’animazione

Luca su Disney+

Nomination miglior film d’animazione

Raya e l’ultimo drago

Nomination miglior film d’animazione

