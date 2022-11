TDOR 2022: tuttə a Rimini per i diritti transgender

< 1 min. di lettura

Il 20 Novembre si celebra il TDOR 2022, Transgender Day of Remembrance: una giornata internazionale per ricordare e commemorare tutte le vittime di transfobia, e possibilmente attivare e smuovere le coscienze per ogni altro giorno dell’anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pride Off (@prideoffrimini)

Il nostro Paese non è da meno: 48 ore di eventi a Roma, una marcia a Milano, Napoli, Monza, e anche Rimini. Il punto di ritrovo non sarà Domenica 20, ma sabato 19 Novembre presso Arco d’Augusto, con un corteo muniti di candele e cartelli (senza simboli di partiti o bandiere, specifica il regolamento) fino a Piazza Cavour. Per prepararsi all’evento questo lunedì 14 Novembre l’appuntamento è anche in Via C.Nigra 26 insieme all’associazione ISUR, per la preparazione dei cartelli (alle 18) e un’assemblea (ore 20).

La fiaccolata, come in ogni altra data, avrà l’obiettivo di ricordare ogni vittima transgender in Italia, che come riportano i dati dell’Osservatorio Nazionale Femminicidio Lesbicidi Trans*cidi del collettivo femminista Non Una di Meno, ammontano ad almeno 7 persone solo nel 2022 nel nostro paese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pride Off (@prideoffrimini)

Pride Off Rimini registra oltre 327 il numero di trans*icidi registrati da ottobre 2021 a settembre 2022 in tutto il mondo: 65% nere o parte di un altro gruppo razzializzato, 48% sex worker, 95% donne trans o persone trans* femminile/femme, 36% migranti. Il 35% dei transicidi è avvenuto in strada mentre il 27% è avvenuto nelle loro abitazioni.

Per chiunque volesse partecipare e leggere poesie, testimonianze, o pensieri al prideoffrimini@gmail.com.

“Il microfono sarà disponibile per chiunque voglia prendere parola” scrive l’associazione.

