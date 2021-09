BIMonth2021. I 10 uomini dello spettacolo che hanno fatto coming out come bisex

Gli uomini famosi che si dichiarano bisessuali sono, come potrai immaginare, molti meno rispetto alle donne VIP che si identificano nella lettera B di LGBT+.

Nell’articolo sulle donne che hanno fatto coming out come bisessuali siamo arrivati tranquillamente a 10. Per scoprire chi fossero, invece, le celebrità maschili che hanno dichiarato di sentirsi attratte da due o più generi sessuali abbiamo fatto molta più fatica.

Sia le donne sia gli uomini bisessuali devono affrontare i medesimi pregiudizi: “non si può definire orientamento sessuale, o si è etero o si è gay”, molti dicono; “essere bisex è soltanto una fase” oppure “chi si definisce così è predisposto al tradimento”, altri affermano.

Tuttavia, gli uomini bisessuali subiscono una maggiore stigmatizzazione in un mondo patriarcale come il nostro: se sei una donna bisex, è cool, è accettabile; se sei un uomo bisex, invece, “sei soltanto un gay” per gli eterosessuali maschi (ed è quindi un duro affronto alla mascolinità tossica) oppure sei un “represso”, secondo il punto di vista degli uomini gay.

È per questo che tanto tra le persone comuni quanto tra le celebrità la bisessualità maschile viene nascosta, più di quanto si faccia per l’omosessualità ed altri orientamenti sessuali. Per non parlare delle persone pansessuali, di certo le più stigmatizzate in assoluto (sono quelle che, secondo l’opinione comune, “vanno a letto con chiunque respiri”).

Seppur siano pochi, gli uomini dello spettacolo che hanno fatto coming out come bisessuali stanno pian piano combattendo gli stereotipi intorno alla bisessualità maschile e la loro apertura rappresenta un inizio verso un graduale cambiamento ed una maggiore accettazione di questo orientamento sessuale.

Ecco, qui di seguito, chi sono.

10 VIP maschi bisessuali