5 videogiochi con personaggi principali trans

Quando si parla di personaggi transgenere nei videogiochi vediamo spesso citare il solito sparuto gruppo di casi noti: Strutzi, antagonista della serie Super Mario Bros. (e forse primo personaggio transgenere apparso in un videogioco), qualche personaggio cross-dresser proveniente da qualche altra opera giapponese e pochi altri esempi. Per arricchire un po’ questo elenco, abbiamo deciso di stilare una breve lista con 5 videogiochi che hanno come protagoniste e protagonisti persone transgenere.

I videogiochi con personaggi principali trans sarebbero in realtà molti, molti di più, ed elencarli vorrebbe dire avventurarci in un territorio in parte ancora poco metodicamente esplorato dalla critica, perché ci troveremmo davanti a decine, centinaia di opere realizzate dalla comunità LGBTQ+ per parlare di se stessa. Da ormai dieci anni, il videogioco è infatti uno dei medium più importanti per la comunità LGBTQ+, e soprattutto per le persone transgenere. D’altra parte, è innegabile che sia ancora piuttosto raro avere personaggi principali trans in videogiochi commerciali, come è ancora raro avere persone non cis ai vertici degli studi che li sviluppano.

Stilando questa lista, che quindi non pretende assolutamente di essere completa, abbiamo deciso di seguire quattro regole. Non parliamo di personaggi non-binari (comunque, se volete una serie di videogiochi con personaggio principale genderqueer cercate Dominique Pamplemousse). Parliamo solo di videogiochi commerciali, cioè di videogiochi che vengono venduti a un prezzo definito, e non di videogiochi distribuiti gratuitamente o dietro donazione libera (come spesso accade sulla piattaforma di distribuzione itch.io per esempio). Parliamo solo di videogiochi in cui il personaggio principale (o i personaggi principali) siano definiti, almeno nel loro essere trans, e non di videogiochi dove chi gioca ha la possibilità di decidere questo aspetto (tra i tanti che è possibile magari personalizzare). E infine parliamo solo di videogiochi usciti prima di Tell Me Why di Dontnod e Microsoft. Tell Me Why, che ha come protagonista un uomo trans, non è nella lista perché ne abbiamo già lungamente parlato su Gay.it, e perché crediamo che questa lista possa anche contribuire a sfatare il mito, promosso in parte anche da Microsoft stessa, che tale opera fosse “il primo videogioco con protagonista trans”. Ah, naturalmente la lista è piena di spoiler!