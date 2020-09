Tell Me Why: quindi, come è il primo videogioco Microsoft con protagonista trans?

Tell Me Why, sviluppato da Dontnod Entertainment, è il primo videogioco pubblicato da Microsoft ad avere un protagonista transgenere. Due gemelli, Alyson e Tyler, si riuniscono nella loro città natale in Alaska dopo dieci anni trascorsi da Tyler, ragazzo trans, in un centro di trattamento residenziale per aver ucciso per autodifesa la sua stessa madre. Alyson e Tyler devono ora vendere la casa materna e iniziare una nuova vita, ed è l’occasione per ricucire i loro rapporti e, soprattutto, per scoprire i segreti che la madre nascondeva.

Come nella serie precedente di Dontnod, Life Is Strange pubblicato da Square Enix, Tell Me Why è stato distribuito in un formato episodico, come se fosse una serie TV, ed è una storia a bivi divisa in una sequenza lineare di scene dove, guidando Alyson o Tyler, interagiamo con l’ambientazione, parliamo con altri personaggi e facciamo scelte capaci di influenzare la trama e le relazioni tra i protagonisti. C’è anche un elemento soprannaturale: Alyson e Tyler sono capaci di rivivere i loro ricordi del passato, rievocandoli negli ambienti, e possono comunicare telepaticamente.

È evidente l’impegno speso da Dontnod sia per rappresentare Tyler (interpretato dal doppiatore trans August Aiden Black) in modo adeguato sia per rassicurarci sull’attenzione posta su tale rappresentazione. Esiste persino una pagina ufficiale dedicata al tema, con le risposte alle domande più frequenti. In un certo senso, come accennavamo parlando del primo episodio, Tell me Why sembra la perfetta risposta a tutte le obiezioni che avevamo mosso alla rappresentazione di Lev, il personaggio transgenere del videogioco per PlayStation 4 The Last of Us: Parte 2. In The Last of Us: Parte 2, la vita di Lev è sostanzialmente ridotta al trauma della transfobia che subisce, ed è sempre vista e rappresentata dal punto di vista dei personaggi cisgenere. Persino il racconto della sua transizione è affidato a un personaggio cisgenere, che ne parla senza che Lev abbia mai dato il suo consenso. Tyler invece è un personaggio vero e proprio, ricco di passioni e di storie, è protagonista della sua vita e del suo racconto e la sua esperienza come persona trans non è ridotta alla sola transfobia.