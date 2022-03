And Just Like That rinnovata per una 2a stagione, Netflix svela la data d’uscita di Grace and Frankie 7

3 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Serata di annunci tv, quella andata in scena ieri sera, grazie ad HBO Max e Netflix. È diventato ufficiale il rinnovo di And Just Like That, serie sequel di Sex and the City che tornerà in onda con nuovi episodi. Particolarmente apprezzata da critici e fan, la serie segnerà l’ovvio ritorno di Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, con Michael Patrick King sceneggiatore. Tutto tace sui tempi produttivi, ma è facile immaginare delle riprese estive, chiaramente a New York, in modo da tornare in onda tra fine 2022 e inizio 2023. Pochi mesi fa Sarah Jessica Parker ha ribadito che Kim Cattrall non tornerà mai più ad indossare i panni di Samantha Jones, dopo averla pesantemente attaccata nel corso degli anni.

“Non credo che mi andrebbe bene, perché penso che ci sia troppa storia pubblica di cose e sentimenti nostri che lei ha condiviso”, ha confidato Parker a Variety. “Non abbiamo neanche chiesto a Kim di tornare per And Just Like That”. “Dopo che non abbiamo girato il terzo film e lo studios non è stato in grado di soddisfare ciò che Kim voleva, abbiamo dovuto prendere atto della sua assenza. Kim Cattrall non si adattava a ciò che era importante o necessario per noi. C’è una linea molto netta che divide le persone di Samantha e Kim”.

Nel 2018, quando Sarah condivise le proprie condoglianze per la morte del fratello di Cattrall, quest’ultima replicò in malo modo, pubblicamente, ribadendo come Parker non fosse la sua famiglia nè sua amica. “Ti dico per un’ultima volta di smettere di sfruttare la nostra tragedia per ripristinare il tuo personaggio di “brava ragazza””, scrisse Cattrall, che per anni ha respinto ogni ipotesi di revival di Sex and the City e ora prenderà parte al reboot USA di Queer as Folk.

Netflix ha invece svelato la data d’uscita degli ultimi 12 episodi di Grace and Frankie, meraviglia seriale arrivata alla sua settima e ultima stagione. Il 29 aprile. Le prime 4 puntate sono in streaming dalla scorsa estate, ma il gran finale diventerà realtà solo tra poco più di un mese.

In Grace and Frankie, Jane Fonda (“Grace”) e Lily Tomlin (“Frankie”) sono due donne le cui vite vengono sconvolte dalla notizia che i loro mariti sono gay e hanno deciso di lasciarle per andare a vivere insieme. Inizialmente “nemiche”, queste due donne si trovano improvvisamente a dover costruire un’improbabile alleanza per affrontare insieme un futuro incerto e dare un nuovo significato alla parola “famiglia”. Il tutto accompagnato da tantissime risate, qualche lacrima e molto buonumore.

Al fianco di Fonda e Tomlin troviamo Sam Waterston, Martin Sheen, Brooklyn Decker, June Diane Raphael, Ethan Embry, Baron Vaughn, Peter Gallagher. Con i suoi 94 episodi, Grace and Frankie è diventata la serie più longeva della storia Netflix, superando i 91 di Orange is the New Black. In 7 anni la serie è stata nominata a 13 Emmy, a un Golden Globe e due SAG, senza mai vincerne neanche uno. Immeritatamente.

© Riproduzione Riservata