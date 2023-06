Arisa attacca Paola Iezzi “Sei schiava, ipocrita, non salutarmi se mi incontri”

Arisa ha risposto a Paola Iezzi, che poco fa l’aveva duramente attaccata durante la conferenza di presentazione del Roma Pride. Ecco le parole di Arisa.

“Cara Paola ti ho sempre seguita e ti ho sempre stimata. Mi dispiace tantissimo seguire questo video e vederti parlare così di me, senza cercare di mettere una buona parola tra me e la comunità LGBTQ+, nonostante la tua consapevolezza del periodo non troppo piacevole che sto passando rispetto a questo argomento. Io l’avrei fatto, avrei cercato il buono e probabilmente avrei cercato di mettere pace. Ed è quello che cerco sempre di fare, ecco perché poi mi trovo nei guai. Invece tu sicuramente ti sarai presa un sacco di applausi mentre infamavi una tua collega e dicevi delle cose che secondo me non sono vere, non sono reali. Anzi te lo posso dire, visto che riguardano me: non sono vere.

Se tu avessi visto l’intervista, avresti detto che Sì, ha detto che le piace la Meloni, però ha detto che è a favore per il matrimonio per le coppie dello stesso sesso e a favore delle adozioni per persone dello stesso sesso. Questo fa di me comunque che sostiene i diritti LGBTQ+. Cara, dovresti informarti. Non ho self-confidence? Vediamo. Ho paura di non lavorare? No tesoro mio, forse tu hai paura di non lavorare, ecco perché sei schiava di certe cose. Io no, non sono schiava di partito, non sono schiava di una comunità, non sono schiava di niente, io amo senza paletti, io amo, capito? E dico anche di no, perché amare significa dire anche di no” e qui Arisa sferra un doppio dito medio ” E se mi incontri per strada, tesoro, non mi salutare, a me l’ipocrisia fa schifo, la gente ipocrita mi fa schifo e prima o poi la verità verrà a galla, perché io lavoro veramente per la comunità LGBTQ+, non faccio le festine, mi metto i lustrini e vado in piazza, Viva l’Amore, Viva l’Amore…. Cresci e soprattutto impara che non si parla degli altri quando gli altri non ci sono, soprattutto non se ne parla male degli altri, quando gli altri non ci sono e non si possono difendere, hai quasi cinquant’anni e non hai ancora imparato a vivere.”