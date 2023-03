Federico Mollicone (FDI): “GPA reato più grave della pedofilia. Scelgono un figlio come la tinta di casa” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

“Rispetto per le coppie omosessuali e per i diritti dei bambini, con l’appello ad abbassare i toni perché pensiamo all’interesse generale dei bambini, senza interessi ideologici”.

Così Federico Mollicone, presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati, ha esordito nel corso di Omnibus, su La7, per poi tracimare immediatamente nel parlare di gestazione per altri.

“Preferisco chiamarla utero in affitto“, ha precisato il 52enne parlamentare di Fratelli d’Italia, che l’ha definita “un reato grave più grave della pedofilia”. “Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa“, ha continuato Mollicone, convinto che non ci sia alcun tipo di discriminazione nei confronti dei figli di coppie omogenitoriali.

“Noi chiediamo che diventi reato universale perché si tratta di mercificare la vita umana”. “C’è una compravendita di genetica, è una forma di razzismo. Vanno a cercare i geni caucasici. È sicuramente un reato grave, più grave della pedofilia, che è gravissima ma qui siamo di fronte ad una persona che vuole scegliersi, come se fosse la tinta di casa o l’arredo dei mobili, di avere un figlio e come“.

Parole che rilanciano quanto detto oggi a La Stampa dal leghista Simone Pillon: “La legge prevede con chiarezza che l’utero in affitto sia un delitto“, ha sottolineato l’ex parlamentare. “È reato anche solo farne pubblicità. Non mi pare quindi un termine particolarmente efferato”. “Non si capisce perché non venga perseguito anche in Italia, come si fa con la pedofilia“.

Lucio Malan, Presidente Gruppo Fratelli d’Italia al Senato, ha rilanciato via social: “Con le adozioni qualcuno si fa carico di un bambino che per ragioni estranee all’adottante è rimasto senza uno o entrambi i genitori. Con l’utero in affitto si priva intenzionalmente il bambino di una madre e si pretende di diventarne il “secondo padre”. Altruismo vs egoismo“, ha cinguettato l’ex Forza Italia, per poi proseguire. “L’adozione dà al bambino il genitore o i genitori di cui per qualche ragione è stato privato. La pretesa degli “omogenitoriali” è privare il piccolo di uno dei genitori e poi imporgli ciò che non esiste: i “2 papà” o le “2 mamme”.

Federico Mollicone, va ricordato, è lo stesso parlamentare che lo scorso settembre disse in diretta tv “in Italia le coppie omosessuali non sono legali”.

“Sono parole gravissime e meritano il massimo sdegno da parte di tutti“, hanno commentato Chiara Appendino e Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle. “Continua la campagna della destra di negazione dei diritti dei bambini parlando di quello che non è un argomento sul tavolo, perché non si sta in alcun modo parlando di introdurla in Italia”. “È chiaro il loro obiettivo di spostare il focus del dibattito sulla maternità surrogata per non ammettere che stanno discriminando bambini in carne e ossa negandogli dei diritti che in altri Stati sono ampiamente riconosciuti. Ma soprattutto è l’ennesima riprova, dopo le parole di Rampelli, della totale mancanza di sensibilità della maggioranza su questi temi e della loro totale inadeguatezza ad approcciarsi a problematiche così importanti perché investono i diritti delle persone più fragili, soprattutto i minori. Sarebbe il caso che anche a destra, in un sussulto di dignità, si prendessero le distanze dalle parole a vanvera di Mollicone“.

Durissimo anche Alessandro Zan:

“C’è la volontà della destra di criminalizzare le famiglie arcobaleno e la comunità lgbtqia+, una vera e propria campagna d’odio per inquinare il dibattito con fake news vergognose. Prima il Vice-Presidente della Camera Rampelli che ha accusato le coppie omosessuali di “spacciare bambini” e la Ministra Roccella che ha parlato di “mercato”, ora il Presidente della Commissione Cultura di Montecitorio Mollicone che ha definito la maternità surrogata più grave della pedofilia, con un accostamento pericoloso e criminale. Frasi abominevoli da cui Giorgia Meloni deve prendere le distanze e che deve condannare. La gestazione per altri in Italia è vietata, la destra e il governo strumentalizzano questo tema per negare ogni straccio di riconoscimento a più di 150mila bambine e bambini che oggi sono discriminati e hanno meno diritti dei figli di Meloni e Salvini. Siamo di fronte a un linguaggio d’odio che parte dalle istituzioni e può avere effetti devastanti nella società.”

L’attacco di Mollicone è l’ennesimo schiaffo in faccia alle famiglie omogenitoriali sferrato dalla destra di governo nelle ultime 72 ore. Dopo la manifestazione di Milano in piazza della Scala a sostegno delle famiglie arcobaleno la ministra Roccella su Rai3 e il vicepresidente della Camera Rampelli su La7 hanno sconcertato, obbligando le conduttrici Annunziata e De Gregorio ad una immediata reazione. La scorsa settimana il governo Meloni ha chiesto al sindaco Beppe Sala di interrompere le registrazioni all’anagrafe dei bambini delle coppie omogenitoriali, bloccando inoltre in Senato la proposta per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie dello stesso sesso e l’adozione di un certificato europeo di filiazione.

