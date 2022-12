Gay.it Awards: chi è il Queer Comedian del 2022? Vota!

0:00 Ascolta l'articolo

Matteo Lane

Nominato da Variety nella “Top Ten Comics to Watch”, Matteo Lane ha conquistato il pubblico italiano e internazionale. Ha condiviso il palco con nomi come Aziz Ansari, Hasan Minhaj e Bob the Drag Queen, oltre ad avere uno speciale tutto suo targato Netflix dal titolo “Stand Out”. Tra i più promettenti talenti del panorama internazionale

Daniele Gattano

Dal teatro al grande schermo, passando per la televisione, la radio, i contenuti web, il karaoke e la stand-up comedy. Daniele Gattano è un comico a tutto tondo che ha portato la sua ironia e il suo talento pressocché in ogni media a disposizione. Il successo tra il grande pubblico arriva a partire dal 2015 con il suo monologo “Coming out” che gli garantisce l’entrata allo Zelig Lab. Il resto è storia.

Frad Ramma

Tra stand-up comedy e fumetti, Frad Ramma racconta la rivolta queer con ironia pungente e mai banale. Nei suoi fumetti e nei suoi monologhi, Frad prende di mira tutti i luoghi comuni, le banalità e gli stereotipi che circondano la comunità LGBTQIA+ nella vita di tutti i giorni.

Lorenzo Balducci

Con lo spettacolo “Allegro, non troppo”, Lorenzo Balducci ha mostrato anche il suo lato comico dopo aver ricoperto ruoli di peso nel cinema italiano e internazionale. Tra i pochi attori italiani ad aver fatto coming out e ad aver parlato liberamente della propria sessualità, con tutti i timori del caso.

Le eterobasiche

Si chiamano Valeria de Angelis e Maria Chiara Cicolani, sono una designer e una filosofa che si sono incontrate lavorando insieme nella stessa redazione. Ma sui social le conoscono tuttə come “Le eterobasiche”. Partite da TikTok e arrivate poi anche su Instagram, con i loro video fanno ironia sulla cosa più divertente che ci sia: i maschi etero basic.

Matteo Fallica

La comicità di Matteo Fallica si basa sull’autoironia, andando oltre gli stereotipi sulla comunità LGBTQIA+. Ma nei suoi monologhi durante le due edizioni di “Stand-Up Comedy”, il programma di Comedy Central, a cui ha partecipato ha toccato anche tanti altri temi come la mascolinità tossica, il politicamente corretto e la cancel culture.

Daniel Greco

Cantante e comico queer, Daniel Greco ha iniziato a postare video comici sui social su quello che era il grande tema del momento, il Covid, e parodie musicali diventate virali, ricondivise anche dagli artisti originali dei brani. Ha cantato a numerosi Pride nazionali fino a debuttare con il suo primo singolo “il 2020”.

Alex Bianchi (Zucchero Sintattico)

Content creator e autore del blog Zucchero Sintattico, Alessandro Bianchi usa le sue piattaforme social per parlare con ironia dei temi che gli stanno a cuore, dalla parità ai diritti LGBTQIA+, ma anche di biscotti e di Beyoncé. È da poco disponibile anche il suo calendario che celebra i personaggi della storia LGBTQIA+ italiana: il Checcalendario.

Mirko Darar

Comico, attore ed educatore cinofilo: Mirko Darar ha fatto delle sue passioni la sua vita. Dalle serate cabaret fino alle interpretazioni in teatro o in tv, Mirko usa l’ironia per strappare un sorriso e magari anche per innescare qualche riflessione. Come il suo bellissimo monologo contro l’omofobia a Italia’s Got Talent nel 2017 diventato poi virale.

