Matrimonio egualitario in India: la storia di Supriyo e Abhay, volto della petizione arrivata in Corte Suprema

Nonostante siano ufficiosamente sposati, Supriyo Chakraborty e Abhay Dang, coppia omosessuale indiana e volto della petizione a favore del matrimonio egualitario in Corte Suprema, si mostrano riluttanti ad utilizzare il termine “marito” per descriversi reciprocamente

Una scelta derivante dalla consapevolezza che il loro paese non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso.

“Se qualcuno ci chiede se siamo sposati, impiego due o tre secondi per decidere se devo dire sì o no“, ha spiegato Chakraborty alla testata online Openly durante un’intervista. “Perché legalmente non lo siamo“.

Tuttavia, in India, c’è aria di cambiamento. Proprio in queste settimane, infatti, la Corte Suprema sta dibattendo sul matrimonio egualitario, in una discussione storica il quale esito potrebbe presto influenzare non solo il continente asiatico, ma il mondo intero.

La coppia, la cui storia è iniziata su un’app di incontri e che convive da oltre dieci anni, è il simbolo della petizione presso la Corte Suprema per legalizzare i matrimoni tra coppie dello stesso sesso, transgender e non binarie. L’iniziativa ha già raccolto il sostegno di almeno altri 19 firmatari.

Se la Corte decidesse a loro favore, l’India si collocherebbe come il paese più popoloso del mondo e il secondo in Asia, dopo Taiwan, ad estendere i diritti matrimoniali alle coppie LGBTQIA+.

Si prevede che una decisione verrà presa il 3 luglio, dopo la conclusione delle vacanze estive della Corte.

Un tira e molla destinato a protrarsi, in un’India sempre più tollerante

Nel 2018, la Corte Suprema dell’India ha depenalizzato l’omosessualità eliminando il divieto risalente all’era coloniale sui rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso.

Nonostante ciò, le coppie LGBTQIA+ sostengono che il divieto del matrimonio gay ancora in vigore neghi loro i diritti connessi al consenso medico, alle pensioni, all’adozione e a molti altri diritti che le coppie eterosessuali danno per scontati.

“Siamo le persone più importanti nella vita l’uno dell’altro, ma siamo ancora estranei agli occhi della legge“, ha detto Chakraborty, 33 anni, wedding planner.

Il governo indiano, dall’altra parte, nei documenti depositati in tribunale, ha affermato che la petizione per il matrimonio egualitario “riflette solo opinioni elitiste urbane“ e ha sostenuto che la decisione sulla questione dovrebbe spettare al parlamento, attualmente dominato dal partito nazionalista induista Bharatiya Janata.

Tuttavia, la Corte Suprema ha ignorato l’istanza, procedendo con il dibattimento. Un segnale decisamente positivo, che fa ben sperare in una decisione favorevole per cui però sarà necessario attendere ancora più di un mese.

La storia di Supriyo e Abhay, una come tante in India

Per Dang e Chakraborty, il matrimonio non è solo una celebrazione del proprio amore, ma anche una necessità. Durante la pandemia, hanno iniziato a consultare diversi legali per esplorare tutte le possibilità disponibili.

“Il COVID ci ha mostrato che la vita è fragile. Cosa succede se uno di noi muore? L’altra persona non ha alcun diritto, forse nemmeno il diritto di organizzare il funerale“, ha spiegato Dang.

Nel frattempo, hanno però scelto di radunare amici e familiari per scambiarsi i voti in una cerimonia non tradizionale, che ha incorporato rituali provenienti dalle loro rispettive famiglie e da diverse parti dell’India.

“C’è solo una parola per descrivere quel giorno: poesia“, ha detto Chakraborty. “Tuttavia, abbiamo incontrato diverse difficoltà. Quando le persone venivano a sapere che si trattava di un matrimonio gay, molte dicevano declinavano l’invito“, ha detto Chakraborty. La coppia ha dovuto organizzare un cordone di sicurezza e assumere due buttafuori per evitare inconvenienti.

Quando si sono scambiati i voti, però, ne è valsa la pena: tutto il pubblico ha gridato “lo voglio” insieme alla coppia.

“Il matrimonio è molto importante nella cultura indiana“, ha detto Chakraborty. “Perché tutti i nostri amici, la nostra famiglia, tutte le persone a noi care erano presenti. Ci sostengono, hanno fatto parte del matrimonio, il che ci dimostra come una grossa parte dell’India sia pronta al cambiamento“.

Indipendentemente dall’esito della decisione della Corte, la coppia ha affermato che il caso contribuirà in un modo o nell’altro a stimolare una discussione più ampia sulla comunità LGBTQ+ e i diritti civili in India.

“Le questioni legali sono una parte fondamentale in questo senso. Ma si tratta anche di metterci sullo stesso piano delle coppie tradizionali, di avere il diritto fondamentale alla dignità“, ha detto Dang. “Oggi, agli occhi della legge, siamo semplicemente amici“, ha aggiunto. “Se il matrimonio egualitario dovesse passare, avremo quella dignità“.

