Roberto Fiore vs. Papa Francesco: “Quanto ha detto sulle unioni gay è inaccettabile”

Cattoestremisti/fascisti sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo Simone Pillon e Mario Adinolfi, anche Roberto Fiore, segretario di Forza Nuova che su Twitter si definisce “cattolico, sposato e padre di undici figli“, ha probabilmente avuto bisogno dei sali per riprendersi dalle parole di Papa Francesco, che ieri ha benedetto le unioni civili per gli omosessuali.

Sui social Fiore si è infatti sfogato, attaccando a testa bassa il Pontefice: “Il popolo cattolico non può accettare quanto detto da Bergoglio sulle unioni omosessuali. Non c’è fede cattolica senza matrimonio fra uomo e donna, la Dottrina sulla famiglia è chiara ed eterna. Noi siamo con Cristo e non con Bergoglio“.

Frasi che immaginiamo avranno fatto tremare di paura il colonnato di San Pietro, per delle dichiarazioni papali che hanno letteralmente fatto il giro del mondo, con dubbi relativi ad una possibile censura vaticana nei confronti dell’intervista video e reazioni positive da più parti. Tolti, ovviamente, i cattoestremisti/fascisti d’Italia.