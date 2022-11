Ron DeSantis usa la foto di una persona non binaria per la sua omotransfobica campagna elettorale

2 min. di lettura

Il governatore della Florida Ron DeSantis, nell’ultimo anno tristemente diventato celebre in tutto il mondo per aver voluto e difeso l’omotransfobica legge “Don’t Say Gay“, è tornato a diffondere odio nei confronti della comunità LGBTQI+ nel fare campagna elettorale in viste delle imminenti elezioni di metà mandato, che si terranno l’8 novembre.

DeSantis si giocherà la riconferma a governatore contro il democratico Charlie Crist. Nel propagandare il repubblicano ha inviato volantini elettorali contenenti una foto d’archivio di uno studente non binario, che in un fumetto ringrazia il presidente Joe Biden e lo sfidante governatore Crist per “aver fatto pagare agli abitanti della Florida i miei prestiti studenteschi“.

Il volantino contiene inoltre tutta una serie di falsità sul rivale democratico di DeSantis, incluso il fatto che se dovesse essere eletto Crist costringerà “i laboriosi floridiani a rimborsare i prestiti agli studenti per lauree come studi di genere e poesia francese“.

Secondo il volantino, “il salvataggio dai prestiti del duo Biden-Crist peggiorerà l’inflazione, punirà i contribuenti laboriosi e ricompenserà le università. Charlie Crist ti farà pagare“, si legge nella lettera inviata a tutti i cittadini della Florida. Parlando con HuffPost, l’addetto stampa di Equality Florida, Brandon Wolf, ha affermato che il messaggio dell’annuncio “ci racconta il tipo di futuro immaginato da DeSantis e dai suoi compari di destra. Questi estremisti sono decisi a riportarci ai giorni più bui dell’isteria anti-LGBTQ+ che ha alimentato discriminazione, fanatismo e violenza contro la comunità”, ha continuato Wolf. “La guerra che stanno conducendo contro l’uguaglianza è pericolosa, cinica e dovrebbe essere condannata“.

L’immagine dello studente parrebbe essere stata presa da Getty Images. Può essere trovata scrivendo “laurea non binaria” nel motore di ricerca del sito. Come si può facilmente scoprire, il fotografo opera in Brasile. È facile quindi ipotizzare che lo studente della foto sia tutt’altro che americano. E soprattutto della Florida. Tutto questo non ha certamente impedito a DeSantis di usare quell’immagine per ribadire il proprio disprezzo che ha ampiamente e più volte mostrato di provare nei confronti degli individui non conformi al genere.

L’ormai celebre legge “Don’t Say Gay” firmata da Ron DeSantis proibisce alle scuole elementari e medie della Florida di “discutere in classe di orientamento sessuale e/o identità di genere“, rafforzando “i diritti fondamentali dei genitori di prendere decisioni in merito all’educazione e al controllo dei loro figli“. Il partito repubblicano ha appena presentato una legge simile a livello nazionale, alla Camera dei Deputati.

Sondaggi alla mano, Ron DeSantis (+12,3%) dovrebbe facilmente essere riconfermato governatore della Florida, battendo Charlie Crist.

