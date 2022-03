Il soldato gay ucraino dal fronte: “Sconfiggeremo i razzisti” – Il toccante messaggio

2 min. di lettura

Raccogliamo e riportiamo il post instagram di un ragazzo gay ucraino che dal fronte di guerra ha pubblicato un messaggio orgoglioso e toccante, a suo modo disperato e nazionalista.

“Oggi mi è stato chiesto se mi dispiace essere andato a difendere l’Ucraina, ci ho pensato e ho capito che questa era la mia decisione più corretta, se non per tutta la mia vita, almeno per un periodo molto lungo. Non avrei potuto agire diversamente, semplicemente non potevo sopportare l’inerzia in un momento in cui altri stanno proteggendo il futuro pacifico degli ucraini. In 22 giorni di guerra, si è scoperto che per una vita normale non serve nulla … Sono abituato a dormire 4-6 ore al giorno, sono abituato ad addormentarmi con scarpe e vestiti, poi scopri che puoi dormire sul cemento freddo in un parcheggio incompiuto ed essere comunque felice. Puoi anche vivere senza un latte macchiato medio e una bottiglia di birra. Il sesso costante non è così necessario. A proposito, addormentarsi sotto le esplosioni di razzi in realtà non è difficile se hai passato l’intera giornata con una mitragliatrice in mano e ti sei messo al servizio. L’unica cosa che conta per me in questo momento è che le cose vadano per il meglio per i miei cani e per la mia famiglia. L’Ucraina e gli ucraini resisteranno, siamo uniti e più forti che mai, il nostro paese e la nostra nazione risorgeranno dalle ceneri e sconfiggeremo definitivamente le forze di occupazione razziste! Gloria all’Ucraina!”