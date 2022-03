Eurovision 2022, i membri del gruppo ucraino Kalush Ochestra stanno combattendo la guerra sul campo

2 min. di lettura

Bookmakers alla mano, l’Ucraina è la grande favorita per il trionfo finale all’Eurovision Song Contest di quest’anno, che si terrà a Torino dal 12 al 16 maggio prossimo. A rappresentare il Paese da quasi un mese invaso dalla Russia di Vladimir Putin saranno i Kalush Orchestra, gruppo rap che prenderà parte alla manifestazione con la canzone “Stefania”, dedicata alla mamma del cantante.

Ma secondo quanto riportato da Reuters, i membri del gruppo stanno combattendo in prima linea la guerra Ucraina, al fianco di organizzazioni che aiutano gli ucraini a fuggire dal Paese. I Kalush Ochestra potrebbero addirittura non presentarsi fisicamente a Torino, registrando la loro esibizione. Oleh Psiuk, cantante della band, starebbe guidando un gruppo di volontari di 20 persone che fornisce medicinali e aiuta le persone a fuggire dalla guerra. “Non posso godermi l’Eurovision mentre sono preoccupato per i miei cari. La guerra ha separato me e la mia ragazza. È a 300 km da me. Non possiamo incontrarci perché è molto pericoloso”, ha confessato a Reuters. “Lei si trova in un bunker mentre io sono qui e le sirene dei raid aerei sono costantemente accese”.

I Kalush Ochestra stanno provando la loro esibizione separatamente, ma hanno in programma di incontrarsi presto a Leopoli, per esercitarsi l’uno al fianco dell’altro. “Non importa in quale circostanza andremo all’Eurovision, cercheremo di essere utili per l’Ucraina“, ha proseguito Oleh. “Anche se la guerra dovesse finire in un prossimo futuro, non sarà comunque facile perché avremo bisogno di molto tempo di ricostruire. Il Paese è in rovina”.

Se i Kalush Orchestra dovessero vincere, l’Ucraina farebbe sua la sede dell’Eurovision del 2023. Nel 2016 l’ultimo trionfo ucraino con Jamala. L’anno successivo, l’Ucraina vietò alla Russia di partecipare. Russia ufficialmente bandita dall’edizione torinese del 2022, che vedrà Blanco e Mahmood rappresentare l’Italia e Achille Lauro cantare per San Marino.

I Kalush Orchestra hanno sostituito Alina Pash, inizialmente scelta per rappresentare l’Ucraina all’Eurovision 2022 ma ritiratasi causa polemiche su una visita del 2015 in Crimea.

