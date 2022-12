L’Indiana vuole introdurre la legge “Don’t Say Gay” della Florida

0:00 Ascolta l'articolo

L’Indiana è uno Stato storicamente repubblicano, con l’ultracattolico Mike Pence, vicepresidente degli Stati Uniti d’America durante l’amministrazione Donald Trump, suo governatore dal 2013 al 2017. Ora guidato dal 54enne Eric Holcomb, governatore dal 2017, l’Indiana ha annunciato l’intenzione di voler ‘copiare’ la contestatissima legge “Don’t Say Gay” della Florida.

I legislatori repubblicani dell’Indiana hanno ufficializzato l’intenzione di approvare nel 2023 una legge che limiti/vieti qualsivoglia discussione relativo all’orientamento sessuale e all’identità di genere nelle scuole dello Stato.

A darne l’annuncio Bob Behning, presidente del comitato per l’istruzione della Camera, che ha fornito un’anteprima delle sue priorità educative per la prossima riunione dell’Assemblea generale di gennaio. Priorità incentrate sui bassi stipendi degli insegnanti e sui mancati finanziamenti alla scuola pubblica? Certamente no. Secondo quanto riportato da The Indy Star, Behning ha annunciato che un collega di partito starebbe progettando una proposta di legge “simile a quella che ha fatto la Florida per quanto riguarda l’orientamento sessuale”.

Behning ha precisato che non sa se il disegno di legge sarà gestito dalla sua commissione e/o se lo sosterrà. Ha aggiunto, tuttavia, di sostenere il “diritto dei genitori” di avere voce in capitolo sull’istruzione dei propri figli.

“Insegniamo ai bambini le basi, senza cercare di andare oltre, in riferimento a quelle che sono responsabilità dei genitori rispetto alle responsabilità della scuola”, ha concluso.

Chris Paulsen, CEO dell’organizzazione no profit LGBTQ+ Indiana Youth Group, ha definito l’ipotetica legge un “pugno allo stomaco”. “Il danno che simile legge causerebbe ai giovani sarebbe incommensurabile”, ha affermato. “Vedremo i giovani suicidarsi, a causa di questa legge. Penso sia terribile, mi intristisce il fatto che i legislatori non si rendano conto che le loro azioni hanno conseguenze davvero negative, anche se il disegno di legge non dovesse essere approvato“. Solo nell’ultimo anno, l’Indiana Youth Group ha aiutato oltre 400 giovani LGBTQ+, bisognosi di cibo e riparo nell’ultimo anno.

La legge “Don’t Say Gay, Don’t Say Trans” è entrata ufficialmente in vigore il 1 luglio, vietando qualsivoglia discussione scolastica su argomenti LGBTQ+. Qualora i genitori dovessero accorgersi che durante le lezioni i propri figli sono stati educati a principi che violano i divieti imposti dal “Don’t say gay”, potranno citare in giudizio i distretti scolastici (equivalenti ai nostri provveditorati agli studi).

Lo scorso ottobre il partito repubblicano ha ipotizzato alla Camera l’estensione della Don’t Say Gay a livello nazionale. Sia Joe Biden che la Walt Disney si sono pubblicamente espressi contro la legge della Florida, ad oggi ancora difesa con le unghie e con i denti dal governatore Ron de Santis, aspirante prossimo presidente USA.

