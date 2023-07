Mae Martin celebra la Non-Binary Awareness Week con un orgoglioso selfie a petto nudo: “Gioia trans”

0:00 Ascolta l'articolo

36enne canadese, Mae Martin è unə comicə, attorə e sceneggiatorə che ha scritto e recitato nella serie di Netflix Feel Good. Martin ha ricevuto una nomination ai BAFTA TV Award per la migliore interpretazione femminile in una serie comedy, per poi fare coming out come persona non binaria nel 2021, definirsi bisessuale e fare una mastectomia.

La scorsa settimana, per celebrare la Giornata internazionale delle persone non binarie che ogni anno si festeggia il 14 luglio, Mae ha pubblicato sui social un selfie a petto nudo, senza maglietta. “Happy Non-Binary Awareness Week. Ecco un po’ di gioia trans”, ha scritto Martin, allegando anche le date dei suoi prossimi show comici. Il selfie di Mae segue quello dell’amico (compagno?) Elliot Page, pubblicato nel 2021 poco dopo il coming out come uomo trans.

Dopo essersi dichiaratə non binario, Martin ha parlato di un’identità di genere “in corso e in evoluzione“, che stava “ancora cercando di capire“.

“Soffro di disforia di genere a volte – non sempre – da quando piccolə. Quando colpisce, fa schifo e trovo che indossare un binder può aiutarmi a volte a sentirmi più sicurə”.

Da allora qualcosa è cambiato, perché Martin ha fatto una mastectomia di affermazione di genere. In questi ultimi 2 anni la base di fan di Martin è ulteriormente cresciuta. Nello spettacolo Netflix recentemente andato in onda, SAP, Martin ha affrontato anche le battute transfobiche fatte da altri comici, tra cui Dave Chappelle e Ricky Gervais. “È un argomento molto difficile perché ci tengo così profondamente e potrei facilmente sbraitare per ore per quanto sia infastiditə”, ha detto a Rolling Stone.

Mae è attualmente al lavoro su Tall Pines, nuovo “avvincente thriller intergenerazionale” Netflix, da ləi scritto e interpretato.

