O’Dessa, Murray Bartlett in un’opera rock diretta da Geremy Jasper

0:00 Ascolta l'articolo

Sempre più lanciato dopo l’infinità di premi vinti grazie a The White Lotus, Murray Bartlett affiancherà Kelvin Harrison Jr. e Sadie Sink di Stranger Things in O’Dessa, opera rock originale targata Searchlight Pictures diretta da Geremy Jasperm, regista di Patti Cake$. Via alle riprese a maggio, in Croazia.

Ambientato in un futuro post-apocalittico, O’Dessa segue l’omonima ragazza del titolo interpretata da Sadie Sink in un’epica ricerca per recuperare un caro cimelio di famiglia. Il suo viaggio la condurrà in una città strana e pericolosa dove incontrerà il suo unico vero amore, ma per salvare la sua anima dovrà mettersi alla prova, cantando.

Sebbene non siano stati rivelati dettagli sul ruolo di Bartlett, fonti hanno riferito a Deadline che Harrison interpreterà l’interesse amoroso di O’Dessa, Euri Dervish, artista punk descritto come un “empio mix di Iggy Pop, Marlene Dietrich e Prince”.

Scritto e diretto da Jasper, O’Dessa conterrà brani originali scritti e prodotti da Jasper e Jason Binnick. Michael Gottwald produrrà il film per il Department of Motion Pictures insieme a Noah Stahl e Rodrigo Teixeira per RT Features. I produttori esecutivi includono Jonathan Montepare, Dan Janvey e Lourenço Sant’Anna.

Candidato ai BAFTA, Gotham e Spirit Award, Harrison ha recentemente interpretato la leggenda del blues B.B. King nel film di Baz Luhrmann Elvis, che ha incassato oltre 288,6 milioni di dollari in tutto il mondo ed è stato candidato a otto Oscar, compreso quello per il miglior film. In precedenza aveva recitato al fianco di Peter Dinklage e Haley Bennett nella versione di Joe Wright di Cyrano.

Da sempre gay dichiarato e felicemente fidanzato con Matt, con cui convive a Provincetown., Massachusetts, Murray Bartlett, storico volto di Looking e Tales of the City, è diventato famoso a livello internazionale grazie alla prima stagione della serie HBO The White Lotus, che gli è valsa tra i tanti riconoscimenti un Emmy e un Critics’ Choice Award. Nel 2022 ha preso parte a Welcome to Chippendales e a Physical, per poi incantare il mondo al fianco di Nick Offerman nell’episodio forse più discusso e amato della prima stagione di The Last of Us, tutto dedicato allo struggente amore dei suoi due protagonisti.

Per quanto riguarda Sadie Sink, recentemente vista in The Whale, il canto non sarà mai un problema, avendo debuttato a Broadway ad appena undici anni nell’iconico ruolo di Annie.

© Riproduzione Riservata