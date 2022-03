Oscar 2022, Amy Schumer vuole un collegamento con Zelensky durante la cerimonia

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Amy Schumer lancia un messaggio a Volodymyr Zelensky. L’attrice e stand-up comedian Amy Schumer non ha paura di puntare in alto e si gioca l’opportunità di una vita: sfruttare la visibilità della notte degli Oscar per avere un collegamento con il presidente ucraino. Lo ha dichiarato la stessa Schumer durante un’intervista al The Drew Barrymore Show.

L’attrice presenterà la cerimonia di premiazione degli Oscar di domenica 27 marzo insieme a Regina Hall e Wanda Sykes. Non è mistero che proprio questa 94° edizione sia molto attesa e avrà gli occhi del mondo puntati, primo perché tornerà a essere un’edizione di puro intrattenimento senza restrizioni e secondo perché l’industria cinematografica ha bisogno, oggi più che mai, di dimostrare quel che rimane della sua grandeur.

L’idea del collegamento Schumer-Zelensky nasce con lo scopo di dare un palco di tale risonanza al presidente ucraino e di conseguenza al suo popolo, proprio mentre il conflitto con la Russia continua a mietere vittime. Impossibile godersi uno spettacolo come gli Oscar (ma un qualsiasi show) senza pensare a ciò che sta accadendo in questi giorni, per cui l’opportunità di fare qualcosa di inedito è davvero preziosa.

Amy Schumer ha inoltre dichiarato “Sto davvero cercando di avere un collegamento con il presidente Zelensky o di avere un suo messaggio registrato perché ci sono molti occhi puntati su quella serata. Non ho paura di spingermi fino a quel punto ma non sono io la producer, non spetta a me l’ultima parola”.

Per ora non ci sono conferme o smentite da parte degli organizzatori, Amy Schumer si è detta tranquilla all’idea di presentare gli Oscar, lo ha dichiarato recentemente allo show di Ellen DeGeneres. La comica si è presentata travestita da Ellen e ha chiesto alla presentatrice qualche consiglio per affrontare quel palco visto che Ellen ha condotto la serata nel 2007 e nel 2014.

© Riproduzione Riservata