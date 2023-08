Su omosessuali e persone trans Papa Francesco contro destra reazionaria USA: “La chiesa è aperta a tutti”

0:00 Ascolta l'articolo

Papa Francesco ci vuole tuttə in chiesa.

Ci aveva già detto che le persone transessuali sono figlie di Dio, e ce lo ripete in un colloquio con La Civiltà Cattolica, pubblicato da Repubblica, dove ribadisce che le porte della Chiesa sono aperte a chiunque, addirittura pure ai peccatori e sodomiti.

Il tema dell’omosessualità, come dice il pontefice, cambia insieme alle circostanze storiche. “Quello che a me non piace affatto, in generale, è che si guardi al cosiddetto “peccato della carne” con la lente d’ingrandimento, così come si è fatto per tanto tempo a proposito del sesto comandamento” dichiara Bergoglio “Se sfruttavi gli operai, se mentivi o imbrogliavi, non contava, e invece erano rilevanti i peccati sotto la cintola”.

Papa Francesco specifica che “tutti, tutti, tutti, sono chiamati a vivere nella Chiesa” e coglie il momento per ricordare che alle udienze generali del mercoledì partecipa anche la sorella Geneviève, suora ottantenne di Charles de Foucauld, spesso a contatto anche con ragazzə transgender. “Un giorno mi ha detto: “Le posso portare all’udienza?”. “Certo!” (…). La prima volta che sono venute, piangevano. Una di queste donne mi ha detto: “Non pensavo che il Papa potesse ricevermi!”. Poi, dopo la prima sorpresa, hanno preso l’abitudine di venire. Qualcuna mi scrive, e io le rispondo via mail “racconta Bergoglio “Tutti sono invitati! Mi sono reso conto che queste persone si sentono rifiutate, ed è davvero dura”.

Un atto d’empatia con uno sguardo rivolto agli Stati Uniti d’America e la recente ondata anti-LGBTQIA+: dagli spettacoli drag bannati da ogni istituzione pubblica, alla legge Don’t Say Gay della Florida di Ron De Santis che censura ogni accenno al mondo queer – William Shakespeare, film della Disney e pinguini inclusi – fino all’assenza di assistenza sanitaria sulle persone transgender.

Sebben Donald Trump non sia dichiaratamente cattolico, è l’ex presidente USA il leader indiscusso dei reazionari cattolici americani. A spiegare perché un cattolico americano non può che essere sostenitore di Trump un libro che ha fatto molto discutere negli USA e non solo: “The Catholic Case for Trump” di Austin Ruse, soprannumerario dell’Opus Dei. Nel 2016 tuttavia era stato proprio Papa Francesco a definire Trump tutto fuorché cristiano (fonte: New York Times).

Ma ai reazionari americani, Bergoglio dice che “l’indietrismo è inutile” e invita alla “giusta evoluzione nella comprensione delle questioni di fede e di morale”.

“La comprensione dell’uomo muta col tempo, e così anche la coscienza dell’uomo si approfondisce. Anche le altre scienze e la loro evoluzione aiutano la Chiesa in questa crescita nella comprensione. La visione della dottrina della Chiesa come un monolite è errata” dice a Repubblica “Quei gruppi americani così chiusi si stanno isolando da soli. E anziché vivere di dottrina, della vera dottrina che sempre si sviluppa e dà frutto, vivono di ideologie. Ma quando nella vita abbandoni la dottrina per rimpiazzarla con un’ideologia, hai perso, hai perso come in guerra”.

A Papa Francesco non fa paura la società sessualizzata, ma come ci rapportiamo ad essa. Nello specifico, alla parola ‘sessualizzato’ preferisce ‘mondano’, e quell’ansia di ‘risaltare’ e ‘arrampicarsi’ come dice lui. Citando sua nonna: “Non confondete il progredire, con l’arrampicarsi. Infatti, chi si arrampica sale, sale, sale e, invece di avere una casa, di mettere su un’impresa, di lavorare o farsi una posizione, quando è in alto l’unica cosa che mostra è il sedere”.

In altre parole: va bene tutto, ma non ostentate (Papa Francesco’s Version).

Foto di Aaron Burden su Unsplash

