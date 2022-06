Terapie di conversione, parla un’ex carnefice delle vittime: intervista a Yvette Cantu Schneider

8 min. di lettura

Exodus International è stata un’organizzazione cristiana leader nelle terapie di conversione per ex gay, una fra i tanti dicasteri che in America operano in maniera capillare secondo principi illegali; nata nel lontano 1976 per opera di 5 uomini della chiesa evangelica, recentemente è diventata popolare per Pray Away il docufilm trasmesso su Netflix diretto da Ryan Murphy; il ministero religioso si è sciolto nel 2013 dopo che alcuni dei suoi membri primari si sono detti contrari alla terapia perpetuata negli anni.

Sul tema, Gay.it ha già intervistato una persona che in Italia è stata sottoposta alle terapie. Ricordiamo che nel nostro paese sono ancora legali. In Grecia le terapie riparative sono state bandite, mentre in UK dal divieto sono state escluse le persone trans.

Negli USA, nonostante il giusto epilogo di questa macro realtà criminale travestita da santone benefico, pronto ad attuare una fantomatica cura riparatrice dell’orientamento sessuale, secondo Pray Away, la triste realtà vuole che circa 700.000 americani abbiano subito una qualche forma di terapia di conversione e che molte organizzazioni per l’indottrinamento correttivo, spesso riservato ad adolescenti, siano ancora in piena attività.

Abbiamo incontrato Yvette Cantu Schneider, per anni figura cruciale e ai vertici nell’organizzazione Exodus, che dopo un lungo percorso di operatività e di rappresentanza attiva nel movimento ha definitivamente abbandonato e cambiato posizione, diventando promotrice dei diritti LGBTQ e attivista nella battaglia e prevenzione contro qualsiasi terapia finalizzata alla transizione gay-etero.

Come descriveresti la prima Yvette che abbracciò la terapia di conversione?

Ero qualcuno che cercava un posto da chiamare casa, uno scopo per la mia vita, un modo per ricevere l’approvazione dei leader e di altre persone che ammiravo. Quando sono entrata a far parte della chiesa evangelica, mi è stato detto che gli insegnamenti biblici e della chiesa sui rapporti sessuali non erano cambiati dall’inizio della chiesa, che il sesso eterosessuale all’interno di un matrimonio era sempre giusto e che il sesso gay era sempre sbagliato. Mi è stato mostrato un passaggio della Bibbia che sembrava dire che le persone potevano passare da gay a etero e anch’io ci credevo.” Se tu avessi pregato abbastanza, se ti fossi impegnato abbastanza con Dio, se avessi fatto tutto bene, Dio ti avrebbe cambiato”. Ci credevo fermamente, perché era quello che mi era stato insegnato dalle persone al comando.

Che consiglio daresti all’Yvette di 10 anni fa e che consiglio daresti all’Yvette di oggi?

La cosa più importante che puoi fare nella vita è essere fedele a te stesso, ascoltare il tuo intuito e sapere che ciò che sperimenti dentro di te è più valido e vero di quello che gli altri dicono di te o di come gli altri ti dicono di essere . Allo stesso tempo, è importante ascoltare gli altri e ascoltare le loro esperienze, sviluppare empatia e compassione per le loro esperienze di vita e sviluppare una curiosità per gli altri che porterà a una comprensione più profonda di chi sei.

Il consiglio che mi do oggi è di guardare al mondo con un senso di meraviglia, di porre domande su cose che non capisco, piuttosto che accettare la guida e l’autorità morale di coloro che ricoprono posizioni di leadership spirituale che potrebbero basare le loro opinioni su pregiudizi, bigottismo o una percezione della sessualità umana di cui non sanno nulla. Cerco di ascoltare i punti di vista degli altri con cui non sono d’accordo e mi rendo conto che siamo tutti in un processo di crescita e comprensione e che non tutti rimarranno bloccati nei vecchi modi di pensare.

Quanto è importante la religione nella tua vita adesso?

Ho lasciato la chiesa quando mia figlia era malata e sapevo che non potevo tornare indietro. Parte del motivo per cui non potevo tornare indietro era perché avevo finalmente visto quanto la chiesa avesse trattato male le persone LGBTQ+ e aveva collaborato con i conservatori politici per privarci dei nostri diritti. E la chiesa non era stata un luogo sicuro o di supporto per la mia famiglia quando eravamo nel punto più basso della nostra vita. È stato qualche anno dopo che ho appreso che era possibile essere gay e cristiani, cosa che non pensavo fosse possibile quando lavoravo per Exodus e per i conservatori politici. Ma ancora non mi fidavo della chiesa e dell’influenza che aveva sulle persone che credevano che i pastori e il clero avessero a cuore i loro migliori interessi. Da allora ho cercato di rafforzare la mia relazione con Dio/Divino attraverso la meditazione e la preghiera, attraverso atti di servizio, dimostrando gentilezza amorevole e altre cose che rappresentano il cuore di una vita spirituale: amore, gentilezza, servizio, aiuto ai bisognosi.

Qual è il ricordo più doloroso legato alla tua esperienza con Exodus?

Ho due ricordi dolorosi che condividerò. Il primo ha a che fare con gli sforzi per cambiare l’orientamento sessuale all’interno della mia chiesa quando ero una nuova cristiana. La moglie di un pastore mi ha detto che vedeva in me uno spirito di omosessualità e che dovevano scacciarlo. Mi disse che ero un pericolo per i miei amici e per tutte le altre giovani donne della chiesa. Dopo che lei e un’altra donna che era la mia discepola (mentore) hanno scacciato il demone dell’omosessualità, la moglie del pastore mi ha detto che ora ero in quarantena, che non potevo parlare con chiunque, nemmeno con i miei coinquilini. Tutto quello che avevo il permesso di fare era andare al lavoro, leggere la Bibbia e pregare. Inoltre, mi ha costretto a confessare il mio “peccato” a tutti i miei amici e coinquilini in chiesa, a dire loro che ero gay e che correvano il rischio di starmi intorno finché le mie attrazioni non fossero scomparse. È stata un’esperienza umiliante. Nessun dovrebbe confessare i propri “peccati” ai propri amici, o dire ai propri amici “siete pericolosi”.

L’altra esperienza più dolorosa è stata quando ero la direttrice del ministero delle donne per l’Exodus e una giovane donna è venuta a stare a casa mia per diversi, giorni dopo aver completato diversi mesi in un programma per ex gay che facevano parte di Exodus. Sono rimasta inorridita quando mi ha raccontato la sua esperienza, storie di lei seduta in mezzo a un cerchio e la condivisione di segreti personali, esperienze profondamente dolorose e paure debilitanti. Gli altri partecipanti, formando l’esterno del cerchio, lanciavano accuse contro la persona nel mezzo che avrebbe dovuto rispondere con scritture che contrastavano le accuse. Prendere di mira il dolore e le vulnerabilità di qualcuno ai fini della cosiddetta crescita spirituale non era altro che crudeltà e manipolazione travestite da messaggio cristiano.

Hai mai avuto la possibilità di parlare con una delle vittime di Exodus?

Ho parlato con molti sopravvissuti ai ministeri degli ex gay e alla terapia di conversione. Le loro storie sono strazianti. Il problema principale è che non sono cambiati, è stato detto loro che potevano cambiare, è stato detto che avrebbero dovuto cambiare, e quando non sono diventati miracolosamente etero, si sono chiesti cosa c’era di sbagliato in loro, perché gli altri stavano cambiando, e loro no . Gli “altri” a cui si riferivano erano quelli di noi che dichiaravano pubblicamente di essere cambiati. Alcuni di noi sapevano di avere ancora attrazioni per persone del proprio sesso e alcuni di noi avevano seppellito quelle attrazioni, solo per farle riemergere quando abbiamo successivamente incontrato qualcuno che ha suscitato il nostro interesse. Quindi, fondamentalmente, quelli di noi che erano leader, per la nostra semplice esistenza, hanno creato un senso di vergogna in quelle persone LGBTQ+ che si sono rese conto che non stavano cambiando e non sarebbero mai cambiate. È un carico difficile da sopportare, sapere che sono stato io la causa del dolore di qualcun altro, della vergogna di qualcun altro. Questo è il motivo per cui ho impegnato il resto della mia vita a garantire che questa pratica sadica degli sforzi di cambiamento dell’orientamento sessuale finisse, così non rovinerà più vite.

Quante organizzazioni come Exodus pensi che operino ancora in America?

Exodus era un’organizzazione ombrello per centinaia di ministeri negli Stati Uniti e all’estero. Quando Exodus ha chiuso, un altro ombrello è stato formato dai leader che hanno scelto di portare avanti il ​​lavoro cercando di cambiare le persone da gay a etero. I ministeri affiliati a Exodus sono passati alla nuova organizzazione. C’erano anche molti ministeri a livello di chiesa e sforzi di consulenza pastorale individuale che non facevano parte dell’Exodus, quindi è difficile dire quanti ne esistano ancora. Ma è importante sapere che i numeri sono ancora alle stelle.

Quando è stato il momento esatto in cui hai deciso di cambiare vita e di lasciare il tuo ruolo di leader?

A mia figlia più piccola è stato diagnosticato un cancro quando aveva cinque anni. All’epoca lavoravo per Exodus come direttrice del ministero delle donne. Quando a mia figlia è stata diagnosticato il male, ho sviluppato un’ansia estrema e ho iniziato ad avere attacchi di panico. Era come se il mio intero mondo stesse cadendo a pezzi. Un mese dopo aver lasciato l’ospedale sono andato da un terapista. Ha detto: “Ha senso che tu abbia ansia e panico quando tuo figlio ha una malattia pericolosa per la vita. Ma c’è di più. Da quello che hai descritto, vedo i sintomi del disturbo da stress post-traumatico. Di solito, quando le persone hanno il tipo di ansia che stai descrivendo, è perché vivono in modo incongruente; c’è una parte della loro vita che non è autentica. Potresti pensare a cosa potrebbe essere nella tua vita. Senza fermarmi a pensare, ho sbottato: “È il mio lavoro”. Sapevo, almeno inconsciamente, che c’erano complicazioni con il modo in cui la chiesa insisteva che le persone potevano e dovevano passare da gay a etero. Nessuno stava cambiando. All’inizio era facile dire che prima o poi qualcuno sarebbe cambiato, che ci sarebbe voluto del tempo. Ma dopo aver visto le persone agonizzare davanti a Dio, capovolgere le loro vite, dedicare la loro vita a vivere secondo i comandi e i mandati di Dio, e vedendole ancora non cambiare, è diventato sempre più difficile credere che fosse possibile.

Alcuni paesi occidentali stanno discutendo di vietare la terapia di conversione: pensi sia una buona opzione?

Vietare la terapia di conversione per consulenti e terapeuti professionisti della salute mentale è una mossa nella giusta direzione, ma non va abbastanza lontano. È un punto di partenza importante, perché le leggi che vietano la terapia di conversione inviano un messaggio ai cittadini che il cambiamento dell’orientamento sessuale di una persona non è possibile e può essere dannoso. Ma Exodus e i ministeri religiosi che sono emersi per prendere il suo posto dopo la sua chiusura non rientrano nella categoria di coloro che praticano la “terapia di conversione”. La terapia è qualcosa che eseguono professionisti della salute mentale qualificati e autorizzati. Il tipo di sforzi di cambiamento dell’orientamento sessuale (SOCE) che le chiese e altre organizzazioni religiose perpetuano con i loro fedeli sono esenti dalle leggi che vietano la terapia di conversione, a causa di clausole di esclusione religiosa, come la separazione tra chiesa e stato nella costituzione degli Stati Uniti. Ciò che deve accadere è che i cristiani conservatori e anche quelli di altre religioni vedano che Dio non proibisce le relazioni amorose tra persone dello stesso sesso e che le persone lgbtq+ hanno relazioni lunghe e impegnate piene di amore, sostegno e unità, proprio come le persone eterosessuali.

Il governo del Regno Unito ha escluso le persone transgender dal banner della terapia di conversione: cosa ne pensi?

C’è una triste mancanza di comprensione delle persone transgender da parte dei responsabili politici che hanno il potere di prendere decisioni che influiscono sulla vita delle persone. Non so quanti sforzi abbiano speso i legislatori nel Regno Unito leggendo studi accademici sulle persone transgender o intervistando coloro che si identificano come transgender per conoscere le loro esperienze vissute. Ma per capire veramente le persone e come vivono se stesse nella vita quotidiana, devi parlare con loro e permettere loro di condividere con te chi sono.

