10 app di self-care per occuparti della tua salute mentale divertendoti!

Sappiamo quanto è importante prenderci cura della nostra salute fisica, ma spesso trascuriamo invece la nostra salute mentale.

Acquisire buone abitudini per gestire lo stress e prenderci un po’ di spazio per noi stessi è tuttavia importantissimo per evitare conseguenze catastrofiche a lungo termine.

Il self-care è un trend estremamente positivo che ha visto un boom negli ultimi anni, e che incoraggia le persone ad occuparsi della propria salute mentale anche se si pensa di non averne bisogno.

Ma come trovare il tempo per occuparsi della propria salute mentale in un mondo dove chi si ferma è perduto? E, sopratutto, come ottimizzare i tempi? Naturalmente, tramite il nostro smartphone.

Esistono infatti tantissime app di self-care tra cui scegliere, che ci guidano in un percorso ben strutturato che dovremo solo preoccuparci di seguire per 10 minuti ogni giorno. Ecco le migliori.

Attenzione: aclune di queste app dispongono solo della versione in inglese, ma abbiamo comunque scelto quelle più intuitive per aggirare il problema!