Crocini di Famiglie Arcobaleno, appello alle celebrità: “Chi oggi resta in silenzio è corresponsabile”- VIDEO

Nelle ultime 48 ore l’omofobia di Stato contro le Famiglie Arcobaleno d’Italia ha ingranato un’ulteriore marcia, con la procura di Padova che ha chiesto gli atti di 33 figli di coppie di donne e una mamma “eliminata” dal certificato di nascita della figlia di 9 mesi.

Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, si è appellata via Instagram non tanto alla comunità LGBTQIA+, che nell’ultimo mese si è stretta attorno alle coppie omogenitoriali del Bel Paese, bensì a tutte quelle celebrità e a quelle aziende che non hanno ancora proferito parola, preferendo tacere dinanzi ad una discriminazione tanto esplicita.

Crocini, dopo il tutt’altro che velato link al rainbow washing, si è poi rivolta alle persone queer che vivono nell’ombra, o in silenzio, senza mai esporsi, godendo dei propri privilegi derivanti anche delle battaglie da altri combattute.

“Mi rivolgo soprattutto a quelle persone LGBTQIA+ che vivono la loro vita ritirata, spesso non dichiarata. Il coming out non è un obbligo, è una possibilità, è una libertà, e ognuno di noi lo fa quanso si sente di farlo. Ma ci sono momenti in cui è importante prendere parola, alzarsi in piedi e dire “questa cosa non è concepibile, è inaccettabile”. In questo momento migliaia di bambini e bambine in Italia stanno subendo attacchi indiscriminati, gli stanno togliendo la responsabilità genitoriale quando abbiamo passato secoli ad inseguire le persone che non volevano assumersi quella responsabilità. Ora siamo al paradosso in cui adulti che vogliono prendersi la responsabilità dei loro figli e non gli viene data. Chiedo alle persone che hanno potere mediatico, notorietà, personaggi famosi, LGBTQIA+ o non, prendete parola. Usate il vostro potere, usate le vostre trasmissioni che presentate, per dire che questa roba è inaccettabile, che quello che sta accadendo è indegno di un Paese civile. Chi oggi resta in silenzio è anche responsabile di quello che sta accadendo“.