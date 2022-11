TDOR 2022: tutti gli appuntamenti in Italia

2 min. di lettura

Questo 20 Novembre è il Transgender Day of Remembrance (TDOR), giornata internazionale per commemorare le vittime di transfobia e unirsi in un abbraccio pieno di coraggio e supporto reciproco.

Stando ai dati dell’Associazione Transgenere ACET solo nel 2022 ci sono state 381 persone vittime di transfobia in tutto il mondo, con oltre 5000 le persone trans* morte dal 2008 ad oggi. Dal 2019 ad oggi c’è stato un aumento dell’8% e l’età media delle persone trans* trovate senza vita quest’anno è di 27 anni. In Italia, dieci le vittime nell’arco degli ultimi 12 mesi.

Proprio per questo il nostro paese non può tirarsi indietro.

Ecco qui tutte le città che parteciperanno

Roma

Sabato 19 Novembre, presso la sede del Circolo “Mario Mieli” in via Efeso 2A – Roma, in collaborazione con le associazioni Libellula e Gender X sarà organizzato un Open Day denominato “Aspettando il TDoR”. Alle 17:00 verrà proiettato il bellissimo documentario “The Death and Life of Marsha P. Johnson”, incentrato sulle figure di Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera.

Domenica 20 Novembre commemorazione del TDoR alla stazione Termini alle ore 17:00, ad angolo con via Giolitti.

Milano

20 Novembre, appuntamento a Piazza Oberdan, 17:00 (con bandiera transgender esposta sulla facciata di Palazzo Marino)

Torino

Sabato 19 novembre, appuntamento all’Aula Magna del Politecnico di Torino, ore 21:00, per la Trans Celebration Night insieme a Vladimir Luxuria

Bologna

20 novembre, in Piazza XX Settembre, insieme a RIVOLTA PRIDE, ore 18:00

Monza

20 Novembre, in Piazza Roma (Arengario), ore 15:00

Cagliari

20 Novembre, Piazza Garibaldi, ore 15:30

Napoli

20 Novembre, Piazza del Gesù, ore 16:00

Pisa

20 Novembre, presso Largo Ciro Menotti, ore 18:00

Trieste

20 Novembre, presso lo Spazio Rosa, in Via Nicolò Bottacin, 4 ore 17:00

Rimini

Sabato 19 Novembre, presso Arco d’Augusto, ore 17:00

Pavia

Giovedi 17 novembre, presso al Caffè Teatro (Corso Strada Nuova 75), ore 22:00

Mantova

20 novembre, in Via Fratelli Bandiera, ore 16:30

Brescia

18 Novembre, Via Zanardelli, Angolo V. Mazzini, dalle 15 alle 18

