Israele: via libera alla GPA anche per le coppie LGBT

2 minuti di lettura

Sei mesi. Solo 180 giorni avrà Israele per eliminare il divieto di ricorrere alla gestazione per altri per uomini single e coppie omosessuali. Questa la novità che arriva dallo stato di Israele: la GPA (o maternità surrogata) sarà accessibile a tutti. Lo ha deciso ieri la Corte Suprema, poiché permettere la GPA solamente a coppie etero e donne single gettava sull’intera legge un dubbio di costituzionalità.

Con la decisione di domenica, la Corte non ha fatto altro che confermare quanto il divieto fosse illegittimo, aprendo la gestazione per altri anche alle coppie dello stesso sesso e ai single.

Contro la decisione della Corte la maggioranza conservatrice del Knesset, ovvero il Parlamento israeliano, non potrà fare altro che tacere. Prima della sentenza, il Parlamento aveva sempre trovato un modo per rimandare i lavori, poiché non c’era alcuna intenzione di intervenire sul testo.

Una lotta lunga 11 anni per la GPA in Israele

La strada per arrivare alla sentenza della Corte Suprema non è stata certo facile. Era il 2010 quando la coppia gay formata da Etai e Yoav Arad-Pinkas andava in tribunale per sollevare la questione sulla GPA.

La coppia perse il caso, ma nel 2015 ci riprovò, senza ottenere però nulla. Dopo 6 anni, finalmente anche il loro contributo è valso a smuovere la legge e la politica.

Dove è legale la GPA?

La GPA è una pratica molto criticata e per questo anche definita in modo denigratorio “Utero in affitto”. In poche parole, la GPA prevede che una coppia di persone o un singolo che non possono avere figli ricorrano all’utero di un’altra donna che ospiterà l’ovulo fecondato.

Secondo un elenco stilato nel 2016, la GPA è legale in: