Settembre 2023, un mese di uscite LGBTQIA+ tra cinema, teatro, serie tv e album

0:00 Ascolta l'articolo 7 min. di lettura Scuro Chiaro

Settembre è appena iniziato, con le ultime tracce d’estate da vivere appieno insieme ad una carrellata di “uscite LGBTQIA+” di tipo culturale, spaziando tra cinema, piattaforme streaming, teatro, festival e musica.

Abbiamo provato a raccoglierne dieci, cercando di abbracciare consigli di vario tipo, nella speranza di aver scovato le serie, i film, i dischi e gli eventi da voi più attesi.

Patagonia, dal 14 settembre al cinema

Presentato in anteprima assoluta al 76. Festival del Film Locarno – Concorso Internazionale, Patagonia segna l’esordio alla regia di Simone Bozzelli, qui da noi intervistato. Yuri (Andrea Fuorto) ha vent’anni e vive con l’anziana zia una vita ovattata nel grembo del piccolo paese abruzzese che è tutto il suo mondo. Ad una festa di compleanno incontra Agostino (Augusto Mario Russi), animatore girovago e incantatore di bambini, che gli promette l’indipendenza che Yuri non sapeva di stare cercando. Sognando la libertà della Patagonia, i due partono per un viaggio di autodeterminazione che si trasformerà in un delirio di controllo e prigionia.

Al cinema dal 14 settembre con Vision Distribution

Strange Way of Life, dal 21 settembre al cinema

Strange Way of Life, il nuovo cortometraggio di Pedro Almodóvar acclamato dalla critica all’ultimo Festival di Cannes, uscirà nelle sale italiane il 21 settembre, prima di arrivare in esclusiva su MUBI.

Diretto da Pedro Almodóvar, presentato da Saint Laurent by Anthony Vaccarello e prodotto da El Deseo, Strange Way of Life è interpretato da Ethan Hawke e Pedro Pascal. Il cortometraggio, girato nel deserto di Tabernas, in Almería, racconta di due uomini che si ritrovano dopo venticinque anni. Le musiche sono di Alberto Iglesias, i costumi di Saint Laurent by Anthony Vaccarello, anche produttore associato del progetto. Il cast include anche i giovani talenti Jason Fernández, José Condessa, George Steane e Manu Ríos, oltre ad attori come Pedro Casablanc e Sara Sálamo.

Protagonista è il ranchero Silva (Pedro Pascal), che attraversa il deserto a cavallo per andare a trovare il suo vecchio amico Jake (Ethan Hawke), lo sceriffo di Bitter Creek che non vede da 25 anni. Ne seguirà una serata di confidenze, ricordi e riconciliazioni. Tuttavia il giorno seguente, la rivelazione che entrambi hanno un legame con un crimine accaduto nella zona, suggerisce che il loro incontro è qualcosa di più che un semplice viaggio nella memoria.

Tension di Kylie Minogue, dal 21 settembre

Prodotto in collaborazione con Richard “Biff” Stannard e Duck Blackwell, il sedicesimo album di Kylie Minogue arriva in streaming dopo l’exploit estivo di “Padam Padam”, primo singolo estratto diventato inno queer nel Regno Unito, e il più recente 2° singolo che trae il proprio titolo dallo stesso album. Il solito mix di stili per la fatina del pop, Regina disco che ha dato così forma e vita ad un progetto in grado di celebrare l’individualità di ogni canzone.

14 tracce, considerando la versione deluxe, così ‘anticipate’ da Kylie: “Ho iniziato questo album con la mente aperta e una pagina bianca. A differenza dei miei ultimi due album, non c’era un “tema” ma si trattava di trovare il cuore, l’ispirazione, la fantasia di quel preciso momento e di dare sempre precedenza alla canzone. Volevo celebrare l’individualità di ogni brano e immergermi in questa libertà. Direi che è una miscela di riflessione personale, tra club e sballo malinconico”. “Mi è piaciuto molto tornare in studio con i miei collaboratori, ma ho anche potuto beneficiare della registrazione a distanza, a cui tutti siamo abituati. L’album è un mix di canzoni scritte da me e di canzoni scritte da altri che mi hanno davvero colpito. Realizzare questo album mi ha aiutato a superare momenti difficili e a celebrare il presente. Spero che accompagni gli ascoltatori nei loro viaggi e che diventi parte della loro storia”.

Sex Education 4, su Netflix dal 21 settembre

Dopo la chiusura della Moordale, Otis ed Eric ora affrontano una nuova sfida: il primo giorno al liceo Cavendish. Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale… pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili? Viv è totalmente sconvolto dall’approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l’unico terapeuta per gli studenti…

Quarta e ultima stagione per l’acclamata serie Netflix.

Cassandro, su Prime Video dal 22 settembre

Il film Prime Video racconta la vera storia di Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso diventato famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. In questo suo percorso ha messo sottosopra non solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua vita.

Basato su una storia vera, il film è diretto dal Premio Oscar® Roger Ross Williams e vede nel cast Gael García Bernal, Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasio, ovvero Bad Bunny

Nata per te, al cinema dal 28 settembre

Nuovo film di Fabio Mollo, Nata per te racconta la vera storia di Luca e Alba: un uomo e una bambina che hanno disperatamente bisogno l’uno dell’altra, anche se il mondo intorno a loro non sembra ancora pronto a vederli insieme. Il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia per Alba, che ha la sindrome di down e, appena nata, è stata abbandonata in ospedale. Luca, single, omosessuale, cattolico, da sempre mosso da un forte desiderio di paternità, lotta per ottenere l’affidamento di Alba. Quante famiglie “tradizionali” devono dire di no prima che Luca possa essere preso in considerazione? Può una bambina rifiutata dal mondo diventare il premio di una vita?

Tratto dall’opera letteraria “Nata per te” di Luca Mercadante e Luca Trapanese, edita da Giulio Einaudi Editore, il film sarà al cinema dal 28 settembre con Vision Distribution. Protagonisti Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova. Nel cast anche Alessandro Piavani con Antonia Truppo e con la partecipazione speciale di Iaia Forte.

Raffa in the Sky, dal 28 settembre a teatro

Raffa in the Sky è un’opera, una vera opera lirica, che si ispira alla figura iconica di Raffaella Carrà. Non sarà una biografia in musica ma il racconto di una carriera artistica che ha accompagnato, e talvolta stimolato, le trasformazioni della società italiana dell’ultimo mezzo secolo. Attraverso la straordinaria esperienza della Carrà, l’opera si propone di riflettere anche sul ruolo dell’artista nella società, sul valore e sull’uso dell’arte, sul ruolo della televisione e degli altri media, senza dimenticare le canzoni che Raffaella ha interpretato, in un racconto che percorre la strada del surreale e del paradosso per parlare a tutti noi.

Dal 28 settembre al teatro Donizetti di Bergamo.

The Kardashians, su Dinsey+ dal 28 settembre

Quarta stagione in streaming su Disney+ dal 28 settembre, The Kardashians torna a raccontare la vita quotidiana di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, che invitano ancora una volta i telespettatori a entrare nelle loro vite mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resteranno unite attraverso la tempesta. Ancora una volta Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, con Danielle King impiegato nel doppio ruolo di showrunner ed executive producer.

Mix Festival Milano, dal 28 settembre al 1 ottobre

Andrà in scena dal 28 settembre al 1 ottobre al Piccolo Teatro Strehler e al Teatro Studio Melato il 37imo Mix Festival di Milano, con un programma ricco di proiezioni, eventi e molto altro che sarà presto annunciato. Tornerà anche #MusicOnTheSteps, la programmazione musicale del MiX a cura di Simone Bisantino, con oltre 20 artist*, dalle 21 a mezzanotte, tutte e quattro le sere, sul celebre Sagrato del Piccolo Teatro Strehler.

E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa, dal 29 settembre

L’estate 2023 ha consacrata Annalisa ai vertici delle classifiche radiofoniche e di vendita, 8 Dischi di Platino con le sue ultime tre hit, unica donna da 3 anni ad arrivare al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. La cantante continua questa stagione di successi con E poi siamo finiti nel vortice, nuovo album che verrà pubblicato il prossimo 29 settembre. Il nuovo racconto di Annalisa ci trasporterà in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

Terzo capitolo di questo racconto dopo le due hit “Bellissima” e “Mon amour” è il nuovo singolo “Ragazza Sola”, in uscita l’8 settembre. Una nuova canzone scritta dalla stessa Annalisa con Alessandro Raina e Davide Simonetta. “Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo”- racconta Annalisa – “È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.

© Riproduzione Riservata