Distanti ma più Uniti che mai, anche ai tempi del Covid-19 il Pride Month è stato un successo

Diciamolo: le riflessioni sul mondo post-Covid, sulle cose che non torneranno e che non saranno mai più le stesse ci hanno stancato.

Un po’ perchè spesso sono esercizi fini a sè stessi, palcoscenico per il pensatore (o pseudo-tale) di turno, spesso smentiti dai fatti dopo qualche settimana, un po’ perchè dopo oltre 4 mesi di monotematicità non ne possiamo più.

Ed anche perchè, senza negare la gravità di una crisi paragonabile ad una guerra mondiale, nè le sofferenze di milioni di persone e di centinaia di migliaia di vittime, restiamo ottimisti sul fatto che la natura umana mai potrà rinunciare ad un concerto affollato, ad un abbraccio, una stretta di mano, che sono l’essenza stessa del vivere sociale.

Perchè il digitale, che se usato bene può rendere il mondo più sostenibile e si è rivelato prezioso in questo frangente, non può sostituire la vita, e perciò prima o poi si tornerà a vivere come si viveva prima, nei limiti del Panta Rei, per cui ovviamente non ci si bagnerà nello stesso fiume. In ogni caso.

Ma dal punto di vista LGBTQ una piccola riflessione forse, al termine di questo Pride Month, forse si può fare.

L’impossibilità fisica del Pride, di quell’esperienza così festosa, totalizzante, liberatoria ed anche ludica, poteva indebolire fortemente l’idea stessa di comunità LGBTQ. E nelle prime settimane, in cui la rinuncia ai Pride si concretizzava, c’è da dire che lo scoramento ha preso anche molti di noi.