I 14 articoli più letti del 2021 sul nostro sito

Quali sono state le news e gli approfondimenti del 2021 che, più di altri, hanno avuto un maggior impatto sul nostro pubblico di lettori e lettrici? Lo abbiamo scoperto da una panoramica che Google ogni giorno ci fornisce, e che include una serie di schede con i principali dati sulle visualizzazioni e sul rendimento delle nostre pagine.

Abbiamo, come da nostra piccola tradizione, deciso di condividere con voi i risultati, una lista dei 15 articoli più letti nei 12 mesi passati, un modo per fare insieme un bilancio dell’anno sulle cose che per voi sono state importanti o che semplicemente hanno destato di più la vostra curiosità.

Qui di seguito partiamo dall’articolo più letto, ovvero quello relativo ai coming out del 2021 di 20 personaggi dello spettacolo, fonte di ispirazione tanto per le persone questioning quanto per l’intera comunità LGBTQIA+ fino ad arrivare all’articolo che celebra la vittoria del “Gay più bello d’Italia”, il 29enne di Torino Pier Paolo Patacchio che ha dedicato lo scettro all’amato marito.

Si passa da notizie leggere e frivole ad articoli che trattano violente ed orrende vicende di attualità, che hanno colpito tuttə profondamente, come quella dei “bacha bazi” e dei loro padroni-mostri talebani: news che, a mesi dalla pubblicazione, fanno riflettere su quanto sia ancora complicato per molti Paesi superare il clima di odio e violenza nei confronti di coloro che non possiedono alcun strumento per ribellarsi e difendersi.

Ripercorriamo ora insieme il 2021 attraverso queste notizie, le più visualizzate sul nostro sito.

In questo articolo 1 20 celebrità che nel 2021 hanno fatto coming out come LGBTQ+

2 Raffaella Carrà, il ricordo (da dimenticare) di Heather Parisi e Lorella Cuccarini

3 Skin presto mamma, è virale la foto di LadyFag incinta

4 Brian May dei Queen delira in merito alla decisione inclusiva dei Brit Awards

5 I 30 coming out più famosi della storia

6 Uomini e Donne, la tronista Andrea Nicole Conte: “Non definitemi transgender”

7 Gli 11 peggiori omofobi di tutti i tempi

8 “L’omosessualità è una scelta” per Alfonso Signorini. Peccato che non sia così

9 Bimba di 8 anni espulsa da scuola dopo aver detto a un’altra bambina che si era presa una cotta per lei

10 Caso Luca Morisi, spuntano Grindr e un escort

11 Il mostro talebano e i “bacha-bazi”, bambini vestiti da femmina e stuprati dagli omofobi signori della guerra

12 Paralimpiadi Tokyo 2020, l’atleta Robyn Lambird fa la storia come prima medaglia non binaria

13 10 culture del mondo che contemplano e onorano il genere non binario

14 Pier Paolo Catacchio eletto “Gay più bello d’Italia 2021” – la gallery social

Da Demi Lovato a Colton Underwood. Ecco le celebrità italiane e straniere, che dall’alto dei loro privilegi e della loro grande visibilità, hanno deciso di rivelare al mondo il proprio orientamento sessuale e/o identità di genere, sia per poter vivere finalmente in pace con se stessə sia per dare una mano a tuttə coloro che non hanno ancora trovato il coraggio di fare coming out.

Tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini ci sono catfight da tempo immemore, a volte imperdibili, altre volte meno, diciamo piuttosto tristi. Come quest’ultima che ha visto come soggetto di disputa la compianta Raffaella Carrà. Quali frecciatine (ammettiamo, fuori luogo), si sono lanciate le due acerrime nemiche?

A due mesi dalla nascita di Lev Lilah, la figlia di Skin (la voce degli Skunk Anansie) e della compagna LadyFag, abbiamo riportato sul nostro sito le dichiarazioni che la cantante tra le più famose al mondo e da poco neo-mamma ha rilasciato a OkMagazine. Quale miglior notizia per archiviare il 2021?

Ha suscitato scalpore e molte polemiche la dichiarazione dello storico chitarrista dei Queen Brian May che, in merito alla decisione dei Brit Awards di cancellare le categorie di genere per i premi principali, ha affermato che è stata presa una scelta senza riflettere, aggiungendo opinioni che hanno fatto rimanere basitə moltə suə fan.

Un altro articolo ha suscitato molto interesse da parte dei nostri lettori e delle nostre lettrici. Si tratta di quello sui coming out più famosi di sempre, uscito in occasione del Coming Out Day, una ricorrenza che si celebra l’11 ottobre di ogni anno e che sottolinea l’importanza di dichiarare il proprio orientamento sessuale e/o identità di genere.

Tra i 30 VIP che con il loro coming out hanno aiutato a migliorare la rappresentazione della comunità LGBTQ+ nei media mainstream, ci sono Tom Daley, Elliot Page, Miley Cirus e Kristen Stewart.

Per la prima volta nella storia del programma “Uomini e Donne” condotto da Maria de Filippi è salita al trono una persona che ha completato la transizione di genere, Andrea Nicole Conte, 29enne milanese i cui pronomi personali utilizzati sono she/her.

Nicole, durante le puntate di questi mesi, ha raccontato apertamente la sua storia ed ha aiutato a sconfiggere pregiudizi durante una delle più note trasmissioni della tv generalista.

Ecco l’articolo di agosto 2021 che anticipa la messa in onda della puntata con Andrea Nicole.

Una tra le classifiche più lette e commentate dell’anno è quella che riguarda i più grandi omofobi di tutti i tempi, ovvero personaggi famosi, istituzioni religiose e politiche che hanno attuato delle vere e proprie crociate anti-LGBTQ. Tra loro ci sono Enrico VIII Tudor (antico re d’Inghilterra), l’ex presidente USA Ronald Reagan e la cantante americana Anita Bryant.

Il conduttore Alfonso Signorini è purtroppo noto per le sue opinioni e dichiarazioni conservatrici, spesso fuori luogo e che rivelano una grande omofobia interiorizzata.

Nel corso di una delle puntate del Grande Fratello Vip 6 ha fatto alcune affermazioni che hanno rabbrividito tuttə noi. Ecco quali sono state.

In Oklahoma succede che una bambina frequentante una scuola cattolica è stata espulsa da scuola dopo aver detto di essersi innamorata di una compagna di classe. La madre ha denunciato pubblicamente la scuola.

Il caso Morisi è stato uno dei più discussi dell’anno da parte dei media nazionali. La bufera, che ha investito il social media manager del leghista Matteo Salvini, si è tinta di alcuni dettagli che non hanno lasciato indifferente.

Il fenomeno dei “bacha bazi”, i bambini che vengono rapiti e violentati dai talebani, è noto ormai da tempo. Con il ritorno di questi mostri alla guida dell’Afghanistan, il fenomeno si è presentato. Il nostro redattore Federico Boni ne parla in questo articolo.

Una notizia tra le più belle ed emozionanti di quest’anno riguarda Robyn Lambird, lə primə atletə non binary a vincere la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi e tra le tante persone LGBTQ+ che hanno reso rainbow la competizione sportiva tenutasi a Tokyo.

In un’Italia in cui si è fatto di tutto per affossare il DDL Zan (finalizzato a proteggere anche le persone con identità di genere non binaria) e dove a scuola continuano ad insegnare l’esistenza di un’unica società eteronormativa, sono in pochi ad essere a conoscenza delle varie e millenarie culture del mondo che celebrano le identità di genere che non rientrano nel tradizionale binario uomo-donna.

Questo articolo, tra i più letti dell’anno, ha fortunatamente raggiunto molte persone che hanno scoperto società, come quelle dei Bugis, che riconoscono fino a cinque generi sessuali.

Ecco, in questo articolo tra i più letti dell’anno, chi è Pier Paolo Patacchio, il vincitore del concorso di bellezza “Gay più bello d’Italia 2021.

