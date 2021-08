Omotransfobia in Italia, un 2021 terrificante: 70 denunce in 7 mesi solo da noi riportate

6 minuti di lettura

Fino a poche settimane fa, in Senato c’era ancora chi millantava l’assenza di un’emergenza omotransfobica in Italia, citando i dati dell’OSCAD ampiamente considerati inutili, mancando una legge ad hoc. Lo stesso Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, lo scorso marzo, ha sottolineato come una legge contro l’omotransfobia “permetterebbe di raccogliere dati statistici che oggi non abbiamo”. A precisarlo Stefano Chirico, Direttore segreteria OSCAD, e non Monica Cirinnà.

Ebbene in 7 mesi del 2021, ovvero dal 1 gennaio al 31 luglio, solo su Gay.it abbiamo segnalato 70 denunce pubbliche di omotransfobia. 70 denunce in 30 settimane, ovvero più di due a settimana. La punta di un iceberg. Perché la stragrande maggioranza delle vittime non denuncia pubblicamente, avendo timore di fare conseguentemente coming out, senza dimenticare che la pubblicazione di alcune denunce l’avremo sicuramente persa per strada, perché nessuno è perfetto. In 7 mesi del 2021 sono già state superate tutte le denunce omotransfobiche da noi segnalate nel 2020: erano 64 in 365 giorni. Ora, 70 in 211. Una ogni 3 giorni. E agosto è subito partito in quarta con un’altra aggressione, a Cesenatico, con un 22enne preso a pugni in un locale dopo aver baciato un ragazzo.

A dimostrazione di una piaga sociale che non conosce confini, colpendo da nord a sud, isole comprese, mentre in Parlamento i senatori della Repubblica giocano alla propaganda minacciando voti segreti, presentando 1000 e passa emendamenti, sbandierando ipotetici compromessi al ribasso, escludenti, che la stessa comunità LGBT non vuole.

Per anni abbiamo dovuto sopportare menzogne, diffamazioni, fake news costruite ad arte. Quella di una mancata, inesistente emergenza era ed è tutt’ora la più dolorosa, insostenibile, inaccettabile, perché puntualmente smentita dalla cronaca. Una cronaca nera, nerissima, come mai accaduto prima in questo 2021 mediaticamente segnato dal DDL Zan. Un DDL sempre più a rischio, una volta tornati dalle vacanze estive. Eppure basterebbe leggere quanto accaduto solo negli ultimi 7 mesi, per capire la portata di un’emergenza nazionale chiamata omotransfobia.

Luglio

27 luglio: Schio, insulti omofobi al bar

26 luglio: Trapani: cameriere etichetta come “gay” un ragazzo nello scontrino della pizzeria

26 luglio: Pesaro, lancio di mele per un bacio tra due uomini

26 luglio: Palermo, aggredirono coppia gay: individuati i presunti responsabili

26 luglio: Aggressione lesbofobica a Roma. Tagli al volto ad una ragazza

24 luglio: insulti omofobi e schiaffi a un 15enne

21 luglio: Torino, cacciati da un bar perché gay

20 luglio: Gli insulti razzisti, sessisti e omofobi a Paola Egonu sono la gallery che non volevi vedere

19 luglio: Napoli, ragazze lesbiche cacciate dalla spiaggia: “Disturbano i bambini” – video

19 luglio: Arezzo, aggressione omofoba: insulti e pugni in pieno centro

3 luglio: Bergamo, 19enne prende a calci e pugni minorenne in compagnia del suo fidanzato

2 luglio: Ragazza 14enne difende amico gay: insultata e picchiata

Giugno

3 giugno: Vandalizzata auto di un attivista LGBT con la scritta f*ocio a Catanzaro

3 giugno: omofobo aggredisce ragazzo gay a Roma: “Fai schifo, povera Italia”

11 giugno: ragazza lesbica aggredita a Torino per una borsa arcobaleno: “Mi hanno detto cagna, lesbica schifosa”

14 giugno: barista aggredito da bifolco a Marina di Massa

15 giugno: insulti, botte e lancio di uova a un ragazzo gay di 12 anni a Roma

17 giugno: baby gang insulta ragazzo gay di 17 anni in un bar ad Ariano Irpino

21 giugno: Padova, due ragazzi etero presi a botte da branco: pensavano fosse una coppia gay

22 giugno: donna trans trovata morta alla periferia di Roma. Non si sa se si tratta di un incidente o un omicidio

23 giugno: ragazzo gay aggredito a Torre Annunziata da branco di 7 persone, dopo le botte gli hanno spento le sigarette sul braccio

26 giugno: 12enne gay insultato, preso a botte e umiliato a Parco Sempione a Milano da 2 ventenni italiani: si stava recando al pride

26 giugno: botte e insulti a ragazzo gay albanese a Torino: Ricc*ione, meriti botte”

27 giugno: coppia gay aggredita da bulli con calci e pugni a Milano

27 giugno: gruppo di ragazzi insultati e aggrediti con un pugno al termine del Viareggio Pride

28 giugno: ragazzo gay di 18 anni si suicida dopo anni di bullismo omofobico a Torino

28 giugno: barista colpito al viso con una bottiglia e sfregiato a Milano

29 giugno: ragazzo di 15 anni pestato sul lungomare a Crotone

29 giugno: a Roma, un omofobo picchia una coppia gay: “Fate scifo, mo te meno poi denunciami”.

29 giugno: a Cinisello Balsamo (Milano), una ragazza è stata aggredita da due persone solo perché portava un cappellino con la sigla LGBT

Maggio

31 maggio: Raid con uova e spari, anni di insulti omofobi: Luca e Fermo decidono di andarsene dal paese

30 maggio: Palermo, coppia gay aggredita dal branco: si tenevano per mano.

29 maggio: Roma, aggressione omofoba al Pigneto: “Stamme lontano se sei fr*cio, te do ‘na testata”

28 maggio: 13enne trans aggredita in un agguato a scuola – video

25 maggio: Monza, pugni e insulti dal vicino omofobo. Per le forze dell’ordine, “scaramucce da 14enni”

25 maggio: “Lesbica schifosa ti dovrebbero ammazzare”, e le dà una testata. Aggressione omofoba a Catanzaro

24 maggio: Eboli, professore shock a lezione: “I gay sono malati”

24 maggio: Torino, vigile lo chiama ricchi*ne e poi lo denuncia per essersi sentito rispondere “ci sarai tu”

21 maggio: Catania, 21enne trans presa a pugni in piazza: “Senza alcun motivo apparente, nessuno è intervenuto”

20 maggio: Manfredonia, ragazzo gay aggredito con lanci di bottiglie e insulti omofobi

19 maggio: Torino, omofobia nei confronti di due ragazze lesbiche: ‘Fosse per me, vi ammazzerei’

14 maggio: Chiara Rolla: “Costretta a scappare di casa dopo le minacce omofobe di mia madre, aiutatemi” – VIDEO

10 maggio: Pesaro, 18enne aggredito per lo smalto sulle unghie: “Ma non smetterò di metterlo, vuol dire essere liberi”

4 maggio: “Ricch*oni sul lungomare, speriamo guariscano da questa brutta malattia”, l’indecente video da Reggio Calabria

3 maggio: Messina, docente universitario insulta ragazzo bisex: “Fr*cio perso”

Aprile

29 aprile: Gianpaolo, cacciato di casa perché gay: “Costretto a prostituirmi per avere un tetto” – VIDEO

27 aprile: Sassari, insulti omofobi a un ragazzo: “Ti faccio prendere la pensione di invalidità” – il video social

27 aprile: Pioggia di insulti omofobi ad Erika e Martina: ‘Dovrebbero uccidervi, sterminarvi, ve le cercate’

26 aprile: Mobbing omofobo sul posto di lavoro, l’incubo vissuto da Danilo al grido “ricchi*ne di mer*a”

22 aprile: Arezzo, aggredito e disconosciuto dopo il coming out: “Preso a calci e pugni da mamma e zio”

21 aprile: Transfobia in un liceo di Napoli: la vergogna di un ragazzo FtM costretto a ‘nascondersi’

14 aprile: Latina, 34enne adescava minorenni e li minacciava: ‘se non paghi, dico a tutti che sei gay’

14 aprile: Augusta, nuova aggressione omofoba: Insultato e preso a calci e pugni perché “troppo femminile”

10 aprile: Ancora violenza: aggressione omofobica a Torino – VIDEO

9 aprile: Malika, 22enne cacciata di casa perché lesbica: “meglio una figlia drogata, se ti vedo t’ammazzo”

9 aprile: Vicenza: “Ho paura del vicino di casa, offese e botte perché sono gay”

Marzo

30 marzo: Perugia, gli sfregiano l’auto con la scritta “SONO GAY”

28 marzo: “Travestito di mer*a”, omofobia ad Asti

24 marzo: 12 contro 1: nuova violentissima aggressione a Vicenza

23 marzo: “Ci sono i bambini perché vi baciate?”, ma Valentina e Aurora zittiscono l’omofobo: “Vai via!” – il video è virale

20 marzo: Roma, ragazzo preso a calci e pugni per un bacio al compagno – il video

19 marzo: Como, 21enne lapidato al grido “fr*cio di mer*a”

11 marzo: Bergamo, corso di Educazione sessuale choc: “Gay più propensi a compiere atti di pedofilia sui figli”

2 marzo: Brugherio, gli devastano l’auto perché c’è un adesivo con famiglia gay: “sputi ovunque, siete delle bestie” – VIDEO

Febbraio

23 febbraio: Ragusa, professoressa accusata di omofobia: “Gay e lesbiche andrebbero esorcizzati”

22 febbraio: Urlano ricchi0ne a Pierpaolo Mandetta: “credevo non facesse più male, ma ho ancora paura del mondo”

17 febbraio: Pestaggio omofobo a Trieste, Tuiach choc: “altrove il problema non esiste perché per i gay c’è la pena di morte”

15 febbraio: Omofobia a Sora: studenti modificano cartello di un compagno con la scritta ‘Sono Fr*cio’

7 febbraio: Torre del Greco: violenta aggressione a transgender, colpita mentre è a terra – VIDEO

Gennaio

2 gennaio: Tivoli, dá del “froc*o” in consiglio comunale in diretta streaming – video